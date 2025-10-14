شیخ منصور بن زاید کی قطر کے امیر سے شرم الشیخ میں ملاقات

شرم الشیخ، 14 اکتوبر 2025 (وام)--متحدہ عرب امارات کے نائب صدر، نائب وزیرِ اعظم اور صدارتی امور کے سربراہ عزت مآب شیخ منصور بن زاید النہیان نے ریاستِ قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی سے شرم الشیخ امن اجلاس کے موقع پر ملاقات کی، جو عرب جمہوریہ مصر کی میزبانی میں منعقد ہو رہا ہے۔
ملاقات میں دونوں رہنماؤں نے امارات اور قطر کے برادرانہ تعلقات کا جائزہ لیا اور دوطرفہ تعاون کو فروغ دینے کے مختلف پہلوؤں پر تبادلۂ خیال کیا، تاکہ دونوں ممالک کے باہمی مفادات کو مزید تقویت دی جا سکے۔
فریقین نے علاقائی و عالمی امور پر بھی گفتگو کی، بالخصوص خطے میں امن، سلامتی اور استحکام کے فروغ کے لیے جاری کوششوں کے حوالے سے، اور اجلاس کے ایجنڈے میں شامل موضوعات پر خیالات کا تبادلہ کیا۔