شارجہ میں مڈل ایسٹ کاسمیٹکس شو کا کامیاب اختتام، 200 سے زائد برانڈز کی شرکت

شارجہ، 14 اکتوبر 2025 (وام)--ایکسپو سینٹر شارجہ میں منعقدہ پہلا مڈل ایسٹ کاسمیٹکس شو پانچ روزہ نمائش کے بعد شاندار کامیابی کے ساتھ اختتام پذیر ہوا، جس میں بڑی تعداد میں مقامی و بین الاقوامی شائقین نے شرکت کی۔
یہ ایونٹ ایکسپو شارجہ کے زیرِ اہتمام اور شارجہ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کی سرپرستی میں منعقد کیا گیا، جس میں 200 سے زائد مقامی و غیر ملکی برانڈز نے حصہ لیا۔ دو ہزار مربع میٹر رقبے پر پھیلی اس نمائش میں شرکاء کو 5,000 سے زیادہ مصنوعات پیش کی گئیں، جن میں میک اپ، خوشبویات، اسکن کیئر اور آرگینک کاسمیٹکس شامل تھیں۔
نمائش صرف مصنوعات کی نمائش تک محدود نہیں رہی بلکہ یہ مینوفیکچررز، ڈسٹری بیوٹرز، ریٹیلرز اور ای کامرس ماہرین کے لیے تعلقات کے فروغ اور معلومات کے تبادلے کا مؤثر پلیٹ فارم ثابت ہوئی۔
ایونٹ کے دوران اس امر پر روشنی ڈالی گئی کہ خلیجی خطہ خوبصورتی کی صنعت میں نمایاں مقام حاصل کر رہا ہے اور مینا کاسمیٹکس مارکیٹ کا 86 فیصد حصہ اس کے پاس ہے، جو اسے دنیا کی تیزی سے ترقی کرنے والی منڈیوں میں شامل کرتا ہے۔
ایکسپو سینٹر شارجہ کے سی ای او سیف محمد المِدفع نے ایونٹ کی کامیابی کو سراہتے ہوئے کہا کہ یہ مرکز کی اس حکمتِ عملی کی توثیق ہے جس کا مقصد خصوصی تجارتی نمائشوں کے فروغ اور شارجہ کو بین الاقوامی نمائشاتی مرکز کے طور پر مضبوط بنانا ہے۔
انہوں نے مزید کہا کہ یہ شو عالمی خوبصورتی کے برانڈز اور ماہرین کو جوڑنے کا اہم ذریعہ ثابت ہوا ہے، جو کاروباری ترقی اور علاقائی منڈیوں کے فروغ میں اہم کردار ادا کرے گا۔