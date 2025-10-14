نورا بنت محمد الکعبی کی جمہوریہ پلاؤ کے صدر سے ملاقات، دونوں ممالک کے درمیان اقتصادی تعاون، ٹیکنالوجی اور ماحولیاتی شراکت پر گفتگو

ابوظہبی، 14 اکتوبر 2025 (وام)--وزارتِ خارجہ کی وزیرِ مملکت نورا بنت محمد الکعبی نے جمہوریہ پلاؤ کے صدر سورینجل ایس وِپس جونیئر سے ملاقات کی۔ یہ ملاقات IUCN ورلڈ کنزرویشن کانگریس 2025 کے موقع پر ہوئی، جو ابوظہبی نیشنل ایگزیبیشن سینٹر (ایڈنیک) میں منعقد ہو رہی ہے۔
ملاقات میں متحدہ عرب امارات اور پلاؤ کے درمیان دوطرفہ تعاون کو مضبوط بنانے کے امکانات پر تبادلۂ خیال کیا گیا، بالخصوص اقتصادی تعاون، تجارت اور بحرالکاہل خطے کے ساتھ تعلقات کے فروغ پر زور دیا گیا۔
گفتگو کے اہم موضوعات میں ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن، مصنوعی ذہانت اور جدت پر مبنی منصوبے شامل تھے، جو دونوں ممالک میں ٹیکنالوجی کے فروغ اور معیشت کی تنوع کاری میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔
دونوں فریقوں نے توانائی کے پائیدار ذرائع اور ماحولیاتی منصوبوں میں تعاون کے امکانات کا بھی جائزہ لیا، تاکہ یو اے ای کے نیٹ زیرو 2050 کے ہدف اور عالمی ماحولیاتی اقدامات کی حمایت کو مزید تقویت دی جا سکے۔ ساتھ ہی سمندری حیات کے تحفظ اور بحر کے ماحولیاتی نظام پر تحقیق کے لیے شراکت کے امکانات پر بھی بات چیت ہوئی۔
نورا الکعبی نے اس موقع پر کہا کہ متحدہ عرب امارات بحرالکاہل کے جزیرہ نما ممالک کے ساتھ شراکت داری کے فروغ کے لیے پُرعزم ہے، کیونکہ یہ ممالک عالمی ماحولیاتی تحفظ اور موسمیاتی استحکام میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔
کانگریس 9 سے 15 اکتوبر تک “پائیدار تحفظ کی قوت” کے عنوان سے جاری ہے۔ دونوں فریقوں نے عالمی ماحولیاتی چیلنجوں کے مقابلے میں مشترکہ اقدامات اور پائیدار اقتصادی ترقی کے فروغ پر اپنے عزم کا اعادہ کیا۔