این وائی یو ابوظہبی کے محققین کا دماغ میں دوا پہنچانے والا نیا آلہ "اسپائرل" تیار

ابوظہبی، 14 اکتوبر 2025 (وام)--نیو یارک یونیورسٹی ابوظہبی کے محققین نے دماغ میں دوا پہنچانے کا ایک نیا اور نہایت دقیق نظام تیار کیا ہے، جسے "اسپائرل" (مائع کی علاقائی انتظامیہ کے لیے سٹریٹجک پریسجن انفیوژن) کا نام دیا گیا ہے۔
یہ آلہ ایک باریک اور لچکدار نلی پر مشتمل ہے جو دماغ کے مختلف حصوں میں دوا کو انتہائی درستگی کے ساتھ پہنچا سکتی ہے۔ اس ٹیکنالوجی کی بدولت ڈاکٹرز اب دماغ کے بڑے اور پیچیدہ حصوں تک مؤثر طور پر علاج پہنچا سکیں گے۔
تحقیقی ٹیم کی قیادت این وائی یو ابوظہبی اور این وائی یو ٹینڈن کے اسسٹنٹ پروفیسر آف بایوانجینئرنگ ڈاکٹر خلیل رمادی نے کی۔ ان کا کہنا ہے کہ "اسپائرل" دماغی امراض کے علاج کے طریقوں میں بنیادی تبدیلی لا سکتا ہے اور مستقبل میں اسے برقی محرک یا دیگر جدید معالجاتی طریقوں کے لیے بھی استعمال کیا جا سکے گا، خصوصاً مرگی اور پارکنسن جیسے امراض کے علاج میں۔
یہ پیش رفت اعصابی امراض کے علاج میں ایک نئی امید کے طور پر دیکھی جا رہی ہے، جو دماغی تحقیق اور جدید طب کے میدان میں ابوظہبی کے بڑھتے ہوئے کردار کو بھی اجاگر کرتی ہے۔