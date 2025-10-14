فیڈرل اتھارٹی برائے شناخت، شہریت، کسٹمز اور پورٹ سیکیورٹی کی نئی سہولت، صارفین اب فیس قسطوں میں ادا کر سکیں گے

دبئی، 14 اکتوبر 2025 (وام)--فیڈرل اتھارٹی برائے شناخت، شہریت، کسٹمز اور پورٹ سیکیورٹی نے “اتھارٹی آپ کی خدمت میں” کے عنوان سے ایک نئی سہولت کا آغاز کیا ہے، جسے جائٹیکس گلوبل 2025 کے موقع پر متعارف کرایا گیا۔
پہلے مرحلے میں یہ سہولت کریڈٹ کارڈ ہولڈرز کو فراہم کی جا رہی ہے، جس کے تحت متحدہ عرب امارات کے دس مقامی بینکوں کے صارفین اتھارٹی کی سروس فیس کو قسطوں میں ادا کر سکتے ہیں۔
یہ ادائیگی بینک کی شرائط و ضوابط کے مطابق زیرو فیصد منافع پر کی جا سکتی ہے۔ اس سہولت کے لیے کم از کم سروس فیس 500 درہم مقرر کی گئی ہے، اور صارفین اپنی پسند کے مطابق تین سے بارہ ماہ کے دوران قسطوں میں ادائیگی کر سکتے ہیں۔
کریڈٹ کارڈ رکھنے والے افراد اپنے بینک کے کال سینٹر، ڈیجیٹل چینلز یا ویزا کارڈ کے قسطی آپشنز کے ذریعے اس سہولت سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔
اس منصوبے میں ویزا انٹرنیشنل سمیت دس مقامی بینک اور مالیاتی ادارے شامل ہیں، جن میں فرسٹ ابوظہبی بینک، ابوظہبی اسلامک بینک، ابوظہبی کمرشل بینک، ایمریٹس اسلامک بینک، ایمریٹس این بی ڈی، کمرشل بینک آف دبئی، شارجہ اسلامک بینک، مشرق بینک، راک بینک، اور کمرشل انٹرنیشنل بینک شامل ہیں۔
ڈائریکٹر جنرل اتھارٹی میجر جنرل سہیل سعید الخیلی نے کہا کہ یہ اقدام اتھارٹی کے اس منصوبے کا حصہ ہے جس کا مقصد جدید مالیاتی حل اختیار کرنا ہے تاکہ ٹیکنالوجی کے ساتھ ہم آہنگی، شفافیت اور کارکردگی کے اعلیٰ معیار حاصل کیے جا سکیں۔
انہوں نے مزید کہا کہ یہ سہولت صارفین کو اپنی مالی ذمہ داریوں کو بہتر طور پر منظم کرنے میں مدد دے گی اور “سال برائے کمیونٹی 2025” کے اہداف کے مطابق ہے، جو مالی دباؤ میں کمی، معیارِ زندگی میں بہتری اور صارفین کی خوشی کو فروغ دینے پر مرکوز ہے۔
قائم مقام ڈائریکٹر جنرل برائے سپورٹ سروسز میجر جنرل احمد میوف العامری نے وضاحت کی کہ اتھارٹی آئندہ صارفین کو قسطوں میں فیس ادا کرنے کے مزید آسان اور لچکدار طریقے فراہم کرے گی، تاکہ ہر شخص اپنی مالی صورتحال کے مطابق ادائیگی کر سکے۔
انہوں نے کہا کہ یہ منصوبہ صارفین کے لیے مثبت، ہموار اور جدید تجربہ فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ اتھارٹی کی صارف مرکوز پالیسی کو مزید مستحکم کرے گا۔