سقر غباش سے گواتیمالا کے سفیر کی ملاقات، توانائی، خوراک کے تحفظ اور مصنوعی ذہانت میں تعاون بڑھانے پر اتفاق

ابوظہبی، 14 اکتوبر 2025 (وام)--وفاقی قومی کونسل (ایف این سی) کے اسپیکر سقر غباش نے متحدہ عرب امارات میں جمہوریہ گواتیمالا کے سفیر جورج رافائل رویز سے ایف این سی ہیڈکوارٹرز، ابوظہبی میں ملاقات کی۔
ملاقات میں دونوں فریقوں نے توانائی، قابلِ تجدید توانائی، خوراک کے تحفظ اور مصنوعی ذہانت جیسے شعبوں میں تعلقات کو مضبوط بنانے کے طریقوں پر تبادلۂ خیال کیا، اور اس بات پر زور دیا کہ پارلیمانی سفارت کاری دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کے فروغ میں کلیدی کردار ادا کر سکتی ہے۔
سقر غباش نے کہا کہ امارات اور گواتیمالا کے تعلقات مسلسل مضبوط ہو رہے ہیں، جو دونوں ممالک کی قیادتوں کے باہمی تعاون کے عزم کا مظہر ہیں۔
سفیر رویز نے اس موقع پر کہا کہ گواتیمالا اقتصادی، سرمایہ کاری، سیاحت، اختراع اور قابلِ تجدید توانائی کے شعبوں میں امارات کے ساتھ تعاون بڑھانے کا خواہاں ہے۔ انہوں نے پارلیمانی تعلقات کے فروغ کو سراہتے ہوئے مسلسل مکالمے اور وفود کے تبادلے کی اہمیت پر زور دیا تاکہ باہمی ہم آہنگی مزید مستحکم ہو سکے۔