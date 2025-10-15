غزہ کے لیے 'یو اے ای ہیومینیٹیرین شپ' کی تیاری، متحدہ عرب امارات کا امدادی مشن جاری

ابوظہبی، 15 اکتوبر، 2025 (وام)--متحدہ عرب امارات نے آپریشن ‘الفارس الشهم 3’ کے تحت غزہ کی عوام کے لیے ’’یو اے ای ہیومینیٹیرین شپ‘‘ پر خوراک، ادویات اور رہائشی سامان کی لوڈنگ کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے۔
یہ اقدام غزہ میں فلسطینی عوام کے لیے متحدہ عرب امارات کے فوری اور مسلسل انسانی ہمدردی کے ردعمل اور ہنگامی امداد کی فراہمی کے عزم کی عکاسی کرتا ہے۔
یہ سامان کئی انسانی ہمدرد اور فلاحی اداروں کے تعاون سے تیار کیا جا رہا ہے، جو ملک کے مشترکہ قومی جذبے اور تیز رفتار امدادی حکمتِ عملی کو ظاہر کرتا ہے۔
آپریشن ‘الفارس الشهم 3’ متحدہ عرب امارات کے دیرینہ انسانی ہمدردی کے وژن اور ضرورت مندوں کی مدد کے لیے ادارہ جاتی تعاون کے تسلسل کی علامت ہے۔