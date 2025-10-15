رأس الخیمہ اکنامک زون میں تیسرے سہ ماہی کے دوران 3,490 سے زائد نئی کمپنیاں رجسٹرڈ

رأس الخیمہ، 15 اکتوبر، 2025 (وام)--رأس الخیمہ اکنامک زون (راکز) نے سال 2025 کی تیسری سہ ماہی میں 3,490 سے زائد نئی کمپنیوں کا خیرمقدم کیا ہے۔
یہ مضبوط کارکردگی راکز کی حیثیت کو کاروباری شخصیات، چھوٹے و درمیانے درجے کے اداروں اور بین الاقوامی کمپنیوں کے لیے پسندیدہ کاروباری مرکز کے طور پر مزید مستحکم کرتی ہے، اور رأس الخیمہ کی معیشت کی تنوع اور جی ڈی پی میں اس کے کردار کو نمایاں کرتی ہے۔
راکز گروپ کے سی ای او رامی جَلاد نے کہا کہ، "تیسری سہ ماہی نے سال بھر کے رجحان کو مزید مضبوط کیا ہے، سرمایہ کاروں کا راکز پر اعتماد برقرار ہے، جو اسے کامیابی کے لیے بہترین پلیٹ فارم سمجھتے ہیں۔ ہم صرف کمپنیوں کی تعداد میں نہیں بلکہ ان کے شعبوں اور قومیّتوں میں بھی نمایاں تنوع دیکھ رہے ہیں، جو براہِ راست رأس الخیمہ کی اقتصادی ترقی اور عالمی سرمایہ کاری نقشے پر اس کے مقام کو مضبوط بناتا ہے۔"
سرمایہ کاری کے لیے کنسلٹنسی، ای کامرس، جنرل ٹریڈنگ، میڈیا و مارکیٹنگ سروسز، اور فوڈ اسٹف ٹریڈنگ کے شعبوں میں مسلسل اضافہ دیکھا گیا ہے۔ بھارت، برطانیہ، پاکستان، فرانس اور مصر سے تعلق رکھنے والے سرمایہ کار نمایاں رہے، جس سے راکز کی کاروباری برادری مزید متنوع اور متحرک بن گئی ہے۔
رامی جَلاد نے مزید کہا کہ، "جیسے ہی ہم سال کی آخری سہ ماہی میں داخل ہو رہے ہیں، ہمارا سفر مضبوطی سے جاری ہے۔ ہمیں فخر ہے کہ آج راکز میں 38,000 سے زائد فعال کمپنیاں موجود ہیں، جو عالمی سرمایہ کاروں کے اعتماد اور ترقی کے شراکت دار کے طور پر ہماری حیثیت کا ثبوت ہے۔ ہم 2025 کا اختتام مزید کامیابیوں کے ساتھ کرنے کے لیے پُرعزم ہیں۔"