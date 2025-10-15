سقر غباش سے کرغزستان کے سفیر کی ملاقات، دوطرفہ تعاون کے فروغ پر تبادلہ خیال

ابوظہبی، 15 اکتوبر، 2025 (وام)--وفاقی قومی کونسل (ایف این سی) کے اسپیکر سقر غباش نے آج متحدہ عرب امارات میں کرغزستان کے سفیر امان سلیئیف سے ایف این سی کے ہیڈکوارٹرز ابوظہبی میں ملاقات کی۔
ملاقات میں دونوں رہنماؤں نے متحدہ عرب امارات اور کرغزستان کے درمیان مختلف شعبوں میں بڑھتے ہوئے تعلقات کے تناظر میں تجارتی، سیاسی، اقتصادی، قابلِ تجدید توانائی، تعلیم اور مشترکہ سرمایہ کاری کے شعبوں میں دوطرفہ تعاون کے فروغ پر تبادلہ خیال کیا۔
دونوں فریقوں نے ایف این سی اور کرغز پارلیمنٹ کے درمیان وفود کے تبادلے اور پارلیمانی تجربات کے اشتراک کی اہمیت پر زور دیا تاکہ دوطرفہ تعلقات میں حاصل ہونے والی پیش رفت کو مزید آگے بڑھایا جا سکے اور دونوں برادر ممالک کے مشترکہ مفادات کو تقویت دی جا سکے۔
ملاقات میں سیکرٹری جنرل ایف این سی ڈاکٹر عمر عبدالرحمن سالم النعیمی اور ڈپٹی سیکرٹری جنرل برائے پارلیمانی رابطہ عفرہ راشد البسٹی بھی موجود تھیں۔
اس موقع پر سقر غباش نے کہا کہ متحدہ عرب امارات اور کرغزستان کے درمیان 1996 میں سفارتی تعلقات کے قیام سے اب تک دوستی اور تعاون کے مضبوط رشتے قائم ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اعلیٰ سطحی دوروں اور مسلسل مکالمے سے ان تعلقات کو مزید وسعت دی جا رہی ہے۔
انہوں نے 16 ستمبر 2025 کو کرغزستان کے شہر ٹوکمک میں “اسلامک اکیڈمی” کے افتتاح پر کرغز جمہوریہ کو مبارکباد دی — یہ منصوبہ امارات کے صدر عزت مآب شیخ محمد بن زاید النہیان کی ہدایات پر صدر صدیر جاپاروف کی موجودگی میں مکمل کیا گیا۔ یہ منصوبہ یو اے ای کے انسانی ہمدردی اور ترقیاتی اقدامات کا حصہ ہے جس کا مقصد اعلیٰ تعلیم، اسلامی اخلاقی اقدار، برداشت اور بین الثقافتی مکالمے کو فروغ دینا ہے۔
اپنی گفتگو میں سفیر امان سلیئیف نے دوطرفہ تعلقات بالخصوص پارلیمانی تعاون کو مزید مضبوط بنانے پر زور دیا، اور کہا کہ دوستانہ کمیٹیوں کے درمیان ملاقاتوں اور وفود کے تبادلے سے تعاون کے دائرے کو وسعت دینے میں مدد ملے گی۔