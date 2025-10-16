ایمریٹس اور اے سی میلان کے درمیان شراکت داری میں توسیع

دبئی، 16 اکتوبر 2025 (وام) —ایمریٹس ایئر لائن اور اٹلی کے مشہور فٹبال کلب اے سی میلان نے اپنی شراکت داری میں توسیع کا اعلان کیا ہے۔ یہ تجدید دنیا کی طویل ترین اور کامیاب ترین کھیلوں کی شراکت داریوں میں سے ایک کو مزید مضبوط بناتی ہے۔ ایمریٹس اب بھی کلب کا پرنسپل پارٹنر، آفیشل ایئر لائن پارٹنر اور مردوں کی ٹیم کی آفیشل جرسی پارٹنر کے طور پر کام کرے گی۔
تجدید کے تحت، ایمریٹس کا معروف نعرہ “فلائی بیٹر” بدستور اے سی میلان کی مردوں کی ٹیم کی جرسیوں کے سامنے نمایاں طور پر موجود رہے گا۔ یہ جرسیز سیری اے، کوپا اٹالیا، یوئیفا، فیفا اور بین الاقوامی دوستانہ مقابلوں سمیت تمام بڑی چیمپئن شپ میں استعمال ہوں گی۔
اس کے علاوہ، ایمریٹس کا لوگو اے سی میلان اکیڈمی کے نوجوان کھلاڑیوں کی جرسیوں پر بھی شامل کیا جائے گا، تاکہ اس شراکت داری کے ذریعے کھیل میں بہترین کارکردگی کے ساتھ ساتھ نئی نسل کے فٹبال ٹیلنٹ کی تربیت کو بھی فروغ دیا جا سکے۔