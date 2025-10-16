کل ملک بھر کی مساجد میں نمازِ استسقاء ادا کی جائے گی

ابوظہبی، 16 اکتوبر، 2025 (وام)--متحدہ عرب امارات میں صدر عزت مآب شیخ محمد بن زاید النہیان کی ہدایت پر کل، جمعہ 17 اکتوبر کو ملک بھر کی تمام مساجد میں بارش کی نماز (نمازِ استسقاء) ادا کی جائے گی۔
محکمہٴ عمومی برائے امورِ اسلامی، اوقاف و زکوٰۃ کے مطابق یہ نماز جمعہ کی نماز سے آدھا گھنٹہ پہلے ادا کی جائے گی۔
اتھارٹی نے بتایا کہ یہ عبادت نبی کریم ﷺ کی سنت کے مطابق ادا کی جائے گی تاکہ اللہ تعالیٰ سے بارش کے لیے رحم و برکت کی دعا کی جا سکے۔
اتھارٹی کے چیئرمین ڈاکٹر عمر حبطور الدرعی نے صدر شیخ محمد بن زاید النہیان کے اس مبارک اقدام کو سراہتے ہوئے کہا کہ یہ اقدام ان کی اس خواہش کا مظہر ہے کہ اسلامی تعلیمات اور نبوی سنتوں کو زندہ رکھا جائے۔
انہوں نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ امارات کے صدر کو صحت و تندرستی عطا فرمائے اور متحدہ عرب امارات کو ہمیشہ خوشحالی اور سخاوت سے نوازے۔