شارجہ میں فیوچر موبلٹی نمائش، شارجہ روڈز اینڈ ٹرانسپورٹ اتھارٹی کی شرکت

شارجہ، 16 اکتوبر، 2025 (وام)--شارجہ روڈز اینڈ ٹرانسپورٹ اتھارٹی (ایس آر ٹی اے) نے "فیوچر موبلٹی 2025" نمائش میں بھرپور شرکت کی ہے، جو ایکسپو سینٹر شارجہ میں جاری ہے۔ اس نمائش میں سرکاری ادارے، نجی کمپنیاں اور بین الاقوامی تنظیمیں بھی شریک ہیں۔
ایس آر ٹی اے کے چیئرمین انجینئر یوسف خمیس العثمانی نے کہا کہ یہ نمائش ادارے کی جانب سے ٹرانسپورٹ نظام کی ترقی اور جدید حل اپنانے کی کامیابیوں کو اجاگر کرنے کے لیے ایک اہم پلیٹ فارم فراہم کرتی ہے۔
انہوں نے بتایا کہ شارجہ روڈز اینڈ ٹرانسپورٹ اتھارٹی صاف توانائی اور ماحول دوست ٹیکنالوجیز کو فروغ دے کر ایک اسمارٹ اور پائیدار ٹرانسپورٹ سسٹم کی تعمیر کے مشن پر عمل پیرا ہے۔