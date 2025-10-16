ابوظہبی میں ورکرز کی رہائش گاہ کا معائنہ، انسانی حقوق کے قومی ادارے کا دورہ

ابوظہبی، 16 اکتوبر، 2025 (وام)--متحدہ عرب امارات کے قومی انسانی حقوق ادارے (این ایچ آر آئی) نے ابوظہبی میں مزدوروں کی ایک رہائشی سہولت کا فیلڈ معائنہ کیا۔ یہ دورہ ادارے کے معمول کے پروگرام کا حصہ ہے، جس کا مقصد مزدوروں کے حالات کا جائزہ لینا اور ان کے حقوق کی قومی قوانین اور بین الاقوامی انسانی حقوق کنونشنز کے مطابق حفاظت کو یقینی بنانا ہے۔
یہ وفد این ایچ آر آئی کی بورڈ آف ٹرسٹیز کی رکن فاطمہ البدواوی کی قیادت میں گیا۔ دیگر اراکین میں ڈاکٹر عبدالعزیز النعمان، ڈاکٹر زاید الشامسی، امیرہ السریدي، نور السویدی اور ادارے کے سیکرٹری جنرل ڈاکٹر سعید الغفیلی شامل تھے، جبکہ متعدد دیگر حکام بھی ہمراہ تھے۔
یہ این ایچ آر آئی کا آٹھواں دورہ تھا اور تمام امارات میں ورکرز کی رہائش گاہوں کے معائنے کے وسیع تر منصوبے کا حصہ ہے۔ اس کا مقصد انسانی حقوق کے کلچر کو فروغ دینا اور متعلقہ اداروں سے تعاون کو مزید مستحکم کرنا ہے۔
دورے کے دوران وفد نے کئی مزدوروں سے ملاقات کی، ان کے رہائشی و کام کے حالات کے بارے میں براہِ راست رائے لی، تاکہ حالات کا درست جائزہ لیا جا سکے اور ایسے سفارشات مرتب کی جائیں جو ملک میں مزدوروں کے حقوق کے تحفظ اور بہتری کو یقینی بنائیں۔