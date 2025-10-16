ابو ظہبی میں "تم" پلیٹ فارم کے ذریعے ڈیجیٹل نکاح نامے کی سروس کا آغاز

ابوظہبی، 16 اکتوبر، 2025 (وام)--ابوظہبی جوڈیشل ڈیپارٹمنٹ نے ڈیپارٹمنٹ آف گورنمنٹ انیبلمنٹ کے ساتھ ایک مفاہمتی یادداشت پر دستخط کیے ہیں، جس کا مقصد ابوظہبی حکومت کی خدماتی پلیٹ فارم "تم (TAMM)" کے ذریعے ڈیجیٹل نکاح نامہ سروس کا آغاز ہے۔ یہ اقدام حکومت کی جاری ڈیجیٹل تبدیلی کی کوششوں، صارفین کے سفر کو آسان بنانے اور جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے نوٹری سروسز کو جدید بنانے کی پالیسی کا حصہ ہے۔
یہ معاہدہ جائٹیکس گلوبل 2025 کے دوران ابوظہبی گورنمنٹ پویلین کی شرکت کے موقع پر کیا گیا، جو 13 سے 17 اکتوبر تک دبئی ورلڈ ٹریڈ سینٹر میں منعقد ہو رہا ہے۔ مفاہمتی یادداشت پر دستخط کونسلر یوسف سعید العبری، انڈر سیکرٹری ابوظہبی جوڈیشل ڈیپارٹمنٹ، اور ڈاکٹر محمد عبد الحمید الاسکر، ڈیپارٹمنٹ آف گورنمنٹ انیبلمنٹ میں "تم" کے ڈائریکٹر جنرل، کے درمیان ہوئے۔
اس مو قع پر یوسف العبری نے کہا کہ، "تم" پلیٹ فارم کے ذریعے نکاح نامہ سروس کی فراہمی عدالتی اور نوٹری خدمات کی ڈیجیٹل تبدیلی کی سمت میں ایک اہم پیش رفت ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس سروس کی تمام سہولیات کو ایک مربوط نظام میں ضم کر دینا نہ صرف ادارہ جاتی کارکردگی کو بہتر بناتا ہے بلکہ صارفین کے تجربے کو بھی سہل بناتا ہے۔ انہوں نے اس اقدام کو عزت مآب شیخ منصور بن زاید آل نہیان کے وژن کا حصہ قرار دیا، جو نائب صدر، نائب وزیر اعظم، صدارتی عدالت کے چیئرمین اور ابوظہبی جوڈیشل ڈیپارٹمنٹ کے چیئرمین بھی ہیں، اور جن کا وژن مسلسل ترقی اور اسمارٹ سروسز کی فراہمی پر مبنی ہے۔
یوسف العبری نے مزید کہا کہ یہ اقدام جوڈیشل ڈیپارٹمنٹ کی اس حکمت عملی کا حصہ ہے جس کے تحت جدید ٹیکنالوجی اور عالمی بہترین طریقوں سے عدالتی عمل میں درستگی، رفتار اور شفافیت کو یقینی بنایا جا رہا ہے، تاکہ ابوظبی ایک اسمارٹ اور پائیدار عدالتی نظام کے میدان میں عالمی سطح پر قائدانہ کردار ادا کرے۔
ڈاکٹر محمد الاسکر نے کہا کہ نکاح نامے کی سروس کا "تم" پلیٹ فارم میں انضمام، عدالتی محکمے کے ساتھ مضبوط اشتراک کا مظہر ہے، اور اس کا مقصد معاشرے کے افراد کی زندگی کو سہل بنانا ہے، خصوصاً اُن لمحات میں جو ان کی زندگی کے سب سے اہم مواقع میں شامل ہوتے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ "تم" کا نیا ورژن مصنوعی ذہانت (اے آئی) سے تقویت یافتہ ہے، جو اس تجربے کو مزید سہل اور مؤثر بناتا ہے۔
نئی ڈیجیٹل سروس کے ذریعے صارفین پورے نکاح کے عمل کو الیکٹرانک طور پر اور محفوظ انداز میں مکمل کر سکتے ہیں۔ اس میں درخواست جمع کروانے سے لے کر دولہا، دلہن، ولی اور گواہوں کی تفصیلات درج کرنے، الیکٹرانک منظوری اور ڈیجیٹل تصدیق شدہ نکاح نامے کے اجرا تک تمام مراحل شامل ہیں۔ صارفین متعلقہ حکومتی اداروں سے سند کی تصدیق بھی طلب کر سکتے ہیں، اور عالمی سطح پر استعمال کے لیے قابلِ اعتبار ڈیجیٹل کاپی فوری طور پر حاصل کی جا سکتی ہے۔
یہ پلیٹ فارم کاغذی کارروائی کے کئی مراحل ختم کر کے وقت اور محنت کی بچت کرتا ہے، اور متعدد نظاموں کے درمیان معلومات دوبارہ درج کرنے کی ضرورت کو ختم کرتا ہے۔ سروس کا انٹرفیس سادہ اور صارف دوست ہے، جس میں واضح رہنمائی، فوری ڈیٹا تصدیق، اور تیز پروسیسنگ کی سہولت موجود ہے۔ "تم" پلیٹ فارم یو اے ای پاس اور حکومتی ڈیٹا بیس سے مربوط ہے، جس کے ذریعے ذاتی معلومات اور شادی سے قبل میڈیکل ڈیٹا تک رسائی حاصل کی جاتی ہے۔
یہ انضمام نکاح ناموں کے اعلیٰ بین الاقوامی معیار کے مطابق اجراء اور ڈیجیٹل تصدیق کو یقینی بناتا ہے، اور ابوظبی کو ڈیجیٹل گورننس، انصاف اور شہری خدمات کے شعبوں میں جدید ترین مقام پر فائز کرتا ہے۔