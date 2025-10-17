جائٹیکس گلوبل 2025 میں ایف اے این آر کی ڈیجیٹل کامیابیوں کی نمائش

دبئی، 17 اکتوبر، 2025 (وام)--متحدہ عرب امارات کی فیڈرل اتھارٹی فار نیوکلیئر ریگولیشن (ایف اے این آر) نے جائٹیکس گلوبل 2025 میں شرکت کے دوران اپنی تازہ ترین ڈیجیٹل تبدیلی اور اسمارٹ نظاموں کی پیش رفت پیش کی، جس سے ملک کے تحفظ، اختراع اور پائیداری کے عزم کی عکاسی ہوئی۔
ایف اے این آر نے جوہری اور شعاعی تحفظ کو مزید مضبوط بنانے کے لیے تیار کیے گئے جدید نظاموں اور ٹیکنالوجیز کی ایک وسیع رینج متعارف کرائی۔ ان میں انٹیلی جینٹ آپریشنل نیوکلیئر سیفٹی سسٹم (IONS) نمایاں ہے، جو مصنوعی ذہانت کی مدد سے براکہ جوہری توانائی کے پلانٹ کے اطراف کے ماحولیاتی اور موسمی حالات کی نگرانی کرتا ہے اور ممکنہ موسمی اثرات کی پیش گوئی کرتا ہے۔
اسی طرح گاما مانیٹرنگ نیٹ ورک پورے ملک میں تابکاری کی سطح کی حقیقی وقت میں نگرانی کرتا ہے اور کسی بھی ممکنہ شعاعی ہنگامی صورتِ حال میں ابتدائی انتباہی نظام کے طور پر کام کرتا ہے۔
اتھارٹی نے انوائرنمنٹ لیب انفارمیشن سسٹم (ELI) بھی متعارف کرایا، جو ایک جامع ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے جو ماحولیاتی تجزیے اور لیبارٹری کے عمل کو آسان بناتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک ورچوئل ریئلٹی تربیتی ماڈیول بھی پیش کیا گیا جو ہنگامی تیاری، معائنہ اور آگاہی کی مشقوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، تاکہ ملک کی ہنگامی ردعمل کی صلاحیتوں کو بہتر بنایا جا سکے۔
ایف اے این آر نے اپنے ڈیجیٹل سروسز پورٹل کی خصوصیات بھی نمایاں کیں، جو تابکار مواد سے متعلق اداروں کے لیے لائسنسوں کے اجرا، تجدید اور ترمیم کے عمل کو خودکار بناتا ہے، نیز درآمد و برآمد کے اجازت نامے اور ڈیوائس کیلیبریشن خدمات بھی فراہم کرتا ہے۔
مزید برآں، اتھارٹی نے امارات نیوکلیئر اینڈ ریڈیالوجیکل اکیڈمی (ENRA) کے کردار کو بھی اجاگر کیا، جو "ہم متحدہ عرب امارات 2031" کے وژن کو آگے بڑھانے کے لیے ای-لرننگ اور پیشہ ورانہ تربیت کے پروگراموں کے ذریعے جوہری اور شعاعی شعبے کے ماہرین کی صلاحیتوں میں اضافہ کر رہی ہے۔