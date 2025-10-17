راس الخیمہ کے حکمران کا متاثرہ کاروباروں کے لیے دو سالہ لائسنس فیس معافی کا اعلان

راس الخیمہ، 17 اکتوبر، 2025 (وام)--متحدہ عرب امارات کی سپریم کونسل کے رکن اور راس الخیمہ کے حکمران عزت مآب شیخ سعود بن صقر القاسمی نے الرفاع اور الجزیرہ الحمراء کے علاقوں میں جاری بنیادی ڈھانچے کے منصوبوں سے متاثرہ کاروباروں کے لیے تجارتی لائسنس فیس میں دو سالہ رعایت دینے کی ہدایت جاری کی ہے۔
یہ اقدام شیخ سعود کے کاروباری طبقے کی معاونت اور تجارتی سرگرمیوں کے تسلسل کو یقینی بنانے کے عزم کی عکاسی کرتا ہے۔
اس فیصلے کا مقصد ترقیاتی منصوبوں کے اثرات کو کم کرنا، نجی شعبے کو مضبوط بنانا اور پائیدار و مسابقتی معیشت کو فروغ دینا ہے، تاکہ راس الخیمہ کو علاقائی کاروباری مرکز کے طور پر مزید مستحکم کیا جا سکے۔
راس الخیمہ کے محکمہ اقتصادی ترقی نے کہا ہے کہ یہ فیصلہ قیادت کے اس وژن کا مظہر ہے جس کا مقصد مقامی کاروباروں کو بااختیار بنانا، معیشت پر اعتماد میں اضافہ کرنا اور پورے امارت میں ترقی کی رفتار کو تیز کرنا ہے۔