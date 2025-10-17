ڈاکٹر سلطان الجابر کا جرمنی کا سرکاری دورہ، دوطرفہ تعلقات کے فروغ پر بات چیت

برلن، 17 اکتوبر، 2025 (وام)--متحدہ عرب امارات کے وزیرِ صنعت و جدید ٹیکنالوجی اور جرمنی کے لیے خصوصی ایلچی ڈاکٹر سلطان احمد الجابر نے وفاقی جمہوریہ جرمنی کا سرکاری دورہ کیا، جہاں انہوں نے اعلیٰ جرمن حکومتی عہدیداروں سے دوطرفہ ملاقاتیں کیں۔
دورے کے دوران ڈاکٹر سلطان الجابر نے جرمن چانسلر فریڈرک مرز، وزیرِ اقتصادیات و توانائی کاتھارینا رائیشے، وزیرِ ٹرانسپورٹ پیٹرک شنائیڈر اور ڈاکٹر لیوِن ہولے (ڈائریکٹر جنرل برائے اقتصادی، مالیاتی و موسمیاتی پالیسی) سے ملاقاتیں کیں۔ ان ملاقاتوں میں امارات کی وزیرِ مملکت لانا نُصیبیہ اور جرمنی میں اماراتی سفیر احمد العطار بھی موجود تھے۔
یہ دورہ امارات اور جرمنی کے گہرے اور تاریخی تعلقات کا تسلسل ہے، جو معیشت، توانائی، صنعت اور جدید ٹیکنالوجی جیسے کلیدی شعبوں میں مسلسل فروغ پا رہے ہیں۔ اس موقع پر دونوں ممالک نے پائیدار ترقی کے لیے دوطرفہ تعاون کو نئی بلندیوں تک لے جانے کے عزم کا اعادہ کیا۔
ڈاکٹر سلطان الجابر نے جرمن چانسلر کو اماراتی قیادت کے نیک خواہشات کے پیغامات پہنچائے اور دونوں ممالک کے درمیان اسٹریٹجک تعلقات کی مضبوطی پر اطمینان کا اظہار کیا۔ ملاقات میں فریقین نے صنعت، توانائی، قابلِ تجدید توانائی، جدید ٹیکنالوجی اور اختراع جیسے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر بات چیت کی، جبکہ سرمایہ کاری کو فروغ دینے اور پائیدار اقتصادی شراکت کو مزید مضبوط بنانے کے طریقوں پر غور کیا گیا۔
وزیرِ اقتصادیات و توانائی رائیشے کے ساتھ ملاقات میں، دونوں رہنماؤں نے صنعتی شعبے، توانائی کے تبادلے اور جدید ٹیکنالوجی میں تعاون بڑھانے کے امکانات پر گفتگو کی، خاص طور پر توانائی کی منتقلی (Energy Transition) اور گرین ہائیڈروجن میں مشترکہ سرمایہ کاری کے مواقع پر زور دیا گیا۔
انہوں نے کمپنیوں اور اداروں کے درمیان جدید صنعتی شراکت داری، سپلائی چینز اور ایڈوانسڈ مینوفیکچرنگ کے میدان میں نئے امکانات پر بھی تبادلہ خیال کیا تاکہ اختراع کو فروغ دیا جا سکے اور صنعتی شعبے کی علاقائی و عالمی مسابقتی صلاحیت میں اضافہ ہو۔
وزیرِ ٹرانسپورٹ شنائیڈر کے ساتھ ملاقات میں، فریقین نے پائیدار ٹرانسپورٹ انفراسٹرکچر کے قیام، اسمارٹ موبیلیٹی، برقی گاڑیوں اور مربوط سپلائی چینز کے فروغ پر بات کی۔ دونوں ممالک نے پبلک ٹرانسپورٹ اور ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کے تبادلے پر بھی اتفاق کیا تاکہ کاربن کے اخراج میں کمی لائی جا سکے۔
دورے کے دوران ڈاکٹر سلطان الجابر نے یورپ کے بڑے ڈیجیٹل میڈیا گروپ ایکسل سپرنگر کے چیئرمین اور سی ای او میتھیاس ڈوئپفنر سے بھی ملاقات کی، جس میں ڈیجیٹل میڈیا کے فروغ، مصنوعی ذہانت کے کردار اور ٹیکنالوجی کے ذریعے میڈیا کے استحکام پر تبادلہ خیال کیا گیا۔
اعداد و شمار کے مطابق، 2024 میں امارات اور جرمنی کے درمیان غیر تیل تجارت میں 3.9 فیصد اضافہ ہوا، جو 49.9 ارب درہم تک پہنچ گئی۔
2025 کے پہلے چھ ماہ میں یہ تجارت مزید 19 فیصد بڑھ کر 27.6 ارب درہم تک جا پہنچی۔
یہ اضافہ دوطرفہ تجارت کے تمام شعبوں میں نمو کی وجہ سے ممکن ہوا، جس میں اماراتی برآمدات میں 110 فیصد، درآمدات میں 15 فیصد اور دوبارہ برآمدات میں 10 فیصد اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔