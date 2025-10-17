امارات کے صدر نے پاکستان کے سفیر فیصل نیاز ترمذی کو اعلیٰ قومی اعزاز "آرڈر آف زاید دوم" سے نوازا

ابوظہبی، 17 اکتوبر 2025 (وام)--متحدہ عرب امارات کے صدر عزت مآب شیخ محمد بن زاید النہیان نے متحدہ عرب امارات میں پاکستان کے سفیر فیصل نیاز ترمذی کو "آرڈر آف زاید دوم" سے نوازا ہے، جو دونوں ممالک کے تعلقات کو مضبوط بنانے میں ان کی خدمات کے اعتراف کے طور پر دیا گیا ہے۔
یہ اعزاز وزارتِ خارجہ ابوظہبی میں ایک تقریب کے دوران وزیرِ مملکت خلیفہ بن شاہین المرر نے سفیر فیصل نیاز ترمذی کو پیش کیا۔
تقریب کے موقع پر خلیفہ بن شاہین المرر نے اس بات پر زور دیا کہ متحدہ عرب امارات اسلامی جمہوریہ پاکستان کے ساتھ تعلقات کو مزید فروغ دینے اور تعاون کے نئے مواقع پیدا کرنے کے لیے پرعزم ہے تاکہ دونوں ممالک اور عوام کے مشترکہ مفادات اور امنگوں کو تقویت دی جا سکے۔
انہوں نے سفیر فیصل ترمذی کے دوطرفہ تعلقات کو مستحکم بنانے میں کردار کو سراہا اور ان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔
جبکہ، فیصل نیاز ترمذی نے امارات کے صدرِ عزت مآب شیخ محمد بن زاید النہیان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ وہ دونوں ممالک کے درمیان بڑھتے ہوئے تعلقات اور تعاون پر فخر محسوس کرتے ہیں۔
انہوں نے امارات کی ترقی، کامیابیوں اور قیادت کے وژن کو سراہا، جس نے ملک کو عالمی برادری میں نمایاں مقام دلایا ہے۔
سفیر نے مزید کہا کہ وہ متحدہ عرب امارات کے تمام سرکاری اداروں کے تعاون کے لیے شکر گزار ہیں، جن کے اشتراک نے ان کے مشن کی کامیابی میں اہم کردار ادا کیا اور پاکستان و امارات کے تعلقات کو مزید مضبوط بنانے میں مدد فراہم کی۔