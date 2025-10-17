شارجہ میں جائیداد کی خرید و فروخت میں 58 فیصد اضافہ، 9 ماہ میں 44.3 ارب درہم کی ڈیلز

شارجہ، 17 اکتوبر 2025 (وام)--شارجہ میں رواں سال کے ابتدائی نو مہینوں کے دوران جائیداد کی خرید و فروخت کی مجموعی مالیت 44.3 ارب درہم تک پہنچ گئی، جو گزشتہ سال کے اسی عرصے کے مقابلے میں 58.3 فیصد کا غیر معمولی اضافہ ہے۔ یہ اعداد و شمار شارجہ ریئل اسٹیٹ رجسٹریشن ڈیپارٹمنٹ کی تازہ ترین رپورٹ میں سامنے آئے۔
رپورٹ کے مطابق، یہ اضافہ 2024 کے پورے سال میں ریکارڈ ہونے والی مجموعی مالیت 40 ارب درہم سے بھی تجاوز کر گیا ہے، جو شارجہ کے ریئل اسٹیٹ شعبے کی مضبوطی اور سرمایہ کار دوست ماحول کی واضح علامت ہے۔
اعداد و شمار کے مطابق، جائیداد کی ڈیلز کی تعداد میں بھی 16.3 فیصد اضافہ ہوا، جو 69,078 سے بڑھ کر 80,320 ہو گئی۔ اسی دوران مارگیج (رہن) ڈیلز کی مالیت 10.7 ارب درہم تک جا پہنچی، جو مالیاتی سرگرمیوں کے فروغ اور سرمایہ کاری کے متنوع ذرائع کی عکاسی کرتی ہے۔
رپورٹ میں بتایا گیا کہ 24,238 فروخت ڈیلز — جن میں فروخت، حقِ انتفاع اور ابتدائی فروخت کے معاہدے شامل ہیں — 239 علاقوں میں مکمل ہوئے، جو 150 ملین مربع فٹ سے زائد رقبے پر محیط ہیں۔ سرگرمیاں رہائشی، تجارتی اور صنعتی زونز میں نمایاں رہیں۔
شارجہ نے اس عرصے کے دوران 121 ممالک کے سرمایہ کاروں کو اپنی جانب متوجہ کیا، جس سے اس کی حیثیت ایک بین الاقوامی سرمایہ کاری مرکز کے طور پر مزید مستحکم ہوئی۔
اماراتی شہری سرمایہ کاری میں سب سے آگے رہے، جنہوں نے 21.1 ارب درہم کے سودے 28,561 جائیدادوں میں کیے۔ ان کے بعد غیر ملکی سرمایہ کاروں کا نمبر رہا جنہوں نے 13.1 ارب درہم کی سرمایہ کاری 6,116 جائیدادوں میں کی۔
عرب سرمایہ کاروں نے 7.5 ارب درہم کی سرمایہ کاری 5,855 جائیدادوں میں کی، جبکہ خلیجی ممالک کے سرمایہ کاروں نے 2.6 ارب درہم کی سرمایہ کاری 1,457 جائیدادوں میں ریکارڈ کرائی۔ مجموعی طور پر 41,989 جائیدادوں کی خرید و فروخت 44.3 ارب درہم کی مالیت تک جا پہنچی۔
رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا کہ 11 اہم علاقوں میں 14 نئے منصوبے رجسٹر کیے گئے، جن میں رہائشی، تجارتی اور صنعتی عمارتیں اور ٹاورز شامل ہیں — جو شارجہ کے شہری ترقی اور متنوع سرمایہ کاری کے مواقع کو ظاہر کرتے ہیں۔
ڈائریکٹر جنرل شارجہ ریئل اسٹیٹ رجسٹریشن ڈیپارٹمنٹ عبدالعزیز احمد الشامسی نے کہا کہ یہ مضبوط کارکردگی شارجہ کی معیشت کی طاقت اور سرمایہ کاری کے مستحکم ڈھانچے کی عکاسی کرتی ہے۔
انہوں نے واضح کیا کہ یہ ترقی اعلیٰ قیادت کے ویژن کا نتیجہ ہے جس کی قیادت سپریم کونسل کے رکن اور شارجہ کے حکمران عزت مآب شیخ ڈاکٹر سلطان بن محمد القاسمی کر رہے ہیں، جبکہ ولی عہد و نائب حکمران شیخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمی کی ہدایات بھی اس ترقیاتی عمل کا اہم حصہ ہیں۔