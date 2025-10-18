“ہر کسی کے لیے ایک کشتی” کے عنوان سے دبئی میں پری اونڈ بوٹ شو 2025 کا آغاز 31 اکتوبر سے ہوگا

دبئی، 18 اکتوبر، 2025 (وام)--دبئی کریک مرینا میں 11ویں پری اونڈ بوٹ شو 2025 کا انعقاد 31 اکتوبر سے 2 نومبر تک کیا جائے گا۔ اس سال کا تھیم “ہر کسی کے لیے ایک کشتی” رکھا گیا ہے، جس کا مقصد مختلف ذوق اور بجٹ کے حامل شائقین کے لیے متوازن اور پائیدار اختیارات پیش کرنا ہے۔
اس سال کے شو میں 50 سے زائد مقامی، علاقائی اور بین الاقوامی برانڈز شرکت کریں گے، جن کے زیرِ اہتمام 20 سے 100 فٹ تک کی 50 سے زیادہ یاٹس اور کشتیاں پیش کی جائیں گی۔ ان کشتیوں کی مجموعی مالیت 200 ملین درہم سے تجاوز کرے گی۔
وزیٹرز کو اعلیٰ معیار کی پری اونڈ کشتیوں کو مناسب قیمتوں پر دیکھنے اور خریدنے کا موقع فراہم کیا جائے گا۔
یہ شو وییا میرین کی جانب سے 2011 سے منعقد کیا جا رہا ہے اور اب یہ دنیا کی نمایاں میرین نمائشوں میں شمار ہوتا ہے۔ اس میں بحری شائقین، سرمایہ کاروں، اور لگژری یاٹ خریداروں کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کیا جاتا ہے، تاکہ وہ اپنی دلچسپی اور بجٹ کے مطابق اختیارات حاصل کر سکیں۔
نمائش نے دبئی کی علاقائی اور عالمی یاتنگ انڈسٹری میں اہم مقام کو مزید مستحکم کیا ہے۔
دبئی گالف کے اسپیشل پراجیکٹس ڈائریکٹر اور وییا میرین کے ذمہ دار عبداللہ علی النون نے کہا کہ یہ ایونٹ دبئی کی عالمی میری ٹائم اور یاٹنگ انڈسٹری میں قیادت کو مزید تقویت دے گا۔
انہوں نے کہا کہ اس سال کا موضوع “ہر کسی کے لیے ایک کشتی” اس عزم کی عکاسی کرتا ہے کہ بوٹ اونرشپ کو مزید قابلِ رسائی اور سستی بنایا جائے، جبکہ پائیداری اور سرکلر اکانومی کو ترقی کا بنیادی اصول قرار دیا گیا ہے۔
النون نے کہا کہ مشرقِ وسطیٰ میں تفریحی کشتی رانی کی مارکیٹ تیزی سے ترقی کر رہی ہے، اور یہ شو اس رجحان کو مزید تیز کرے گا۔
ایونٹ میں سمندر کے شائقین، سرمایہ کاروں اور تفریحی سیاحت کے ماہرین کی بڑی تعداد شرکت کرے گی، جبکہ ماہرین کے درمیان کاروباری شراکت داری اور سرمایہ کاری کے مواقع پیدا ہوں گے۔
گزشتہ برسوں کی طرح، اس سال بھی نمائش میں ہزاروں شرکاء کی آمد متوقع ہے، جن کی تعداد 5,000 سے تجاوز کر سکتی ہے۔
متحدہ عرب امارات خلیجی خطے کی یاتنگ اور مرینا مارکیٹ کا تقریباً 50 فیصد حصہ رکھتا ہے، جو اس کے انتہائی ترقی یافتہ میری ٹائم انفراسٹرکچر کی بدولت ممکن ہوا ہے۔
ملک میں اس وقت 22 سے زائد مریناز فعال ہیں جن میں 4,190 سے زیادہ کشتیوں کی گنجائش موجود ہے، ساتھ ہی عالمی معیار کی مینٹیننس، اسٹوریج اور سپورٹ سہولیات فراہم کی جاتی ہیں۔
یہ نمائش دبئی انڈسٹریل اسٹریٹیجی 2030 کے اہداف کی تکمیل میں معاون ہے، کیونکہ یہ سرمایہ کاری کے مواقع پیدا کرنے، تجارتی معاہدوں کو فروغ دینے اور میری ٹائم انڈسٹری کی پائیدار ترقی کو یقینی بنانے کے لیے ایک مؤثر پلیٹ فارم فراہم کرتی ہے۔
شو پری اونڈ بوٹس کی منڈی کو وسعت دینے کے ساتھ نئی کشتیوں کی تیاری کی ضرورت کم کرتا ہے، جس سے دوبارہ استعمال اور ماحولیاتی توازن کے تصور کو فروغ ملتا ہے، جو یو اے ای کے سرکلر اکانومی کے وژن کے عین مطابق ہے۔