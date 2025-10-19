دبئی انٹرنیشنل چیمبر کا پولینڈ میں پہلا نمائندہ دفتر قائم، مشرقی یورپ میں معاشی تعلقات کے نئے دور کا آغاز

دبئی، 19 اکتوبر، 2025 (وام)--دبئی چیمبرز کے تحت کام کرنے والے دبئی انٹرنیشنل چیمبر نے مشرقی یورپ میں اپنا پہلا نمائندہ دفتر پولینڈ کے دارالحکومت وارسا میں باضابطہ طور پر کھول دیا ہے۔ یہ اقدام دبئی اور پولینڈ کے درمیان تجارتی و سرمایہ کاری تعلقات کو مضبوط کرنے کی حکمت عملی کا حصہ ہے۔
دفتر کے افتتاح کے موقع پر متحدہ عرب امارات کے سفیر برائے پولینڈ محمد احمد سالم فریہ الحربی اور سیکرٹری آف اسٹیٹ برائے وزارتِ اقتصادی ترقی و ٹیکنالوجی میکال یاروس سمیت دونوں ممالک کے اعلیٰ حکام اور کاروباری رہنماؤں نے شرکت کی۔
وارسا میں نئے دفتر کا قیام ’دبئی گلوبل انیشیٹو‘ کے مقاصد کے حصول کی جانب ایک اہم قدم ہے، جس کے تحت 2030 تک دنیا بھر میں 50 بین الاقوامی نمائندہ دفاتر قائم کیے جائیں گے۔
اس منصوبے کا مقصد دبئی کو ایک عالمی تجارتی مرکز کے طور پر فروغ دینا، غیر ملکی سرمایہ کاری کو متوجہ کرنا، اور دبئی میں قائم کمپنیوں کی بین الاقوامی منڈیوں میں توسیع میں مدد فراہم کرنا ہے۔
اس موقع پر دبئی چیمبرز کے صدر اور سی ای او محمد علی راشد لوطاہ نے کہا کہ وارسا میں نیا دفتر دبئی اور پولینڈ کے درمیان شراکت داری کو مضبوط کرنے اور دوطرفہ اقتصادی تعلقات کو فروغ دینے کی جانب ایک اہم سنگ میل ہے۔
انہوں نے کہاکہ، “یہ دفتر دونوں ممالک کے کاروباری طبقات کے درمیان رابطے بڑھانے، باہمی تجارت اور سرمایہ کاری کے بہاؤ کو فروغ دینے، اور پولینڈ کی کمپنیوں کو دبئی کے عالمی معیار کے کاروباری مرکز کے فوائد سے فائدہ اٹھانے میں مدد فراہم کرے گا۔”
دبئی اور پولینڈ کے درمیان تجارت میں حالیہ برسوں میں نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ 2024 میں غیر تیل تجارتی حجم 7.2 بلین درہم تک پہنچ گیا، جو سال بہ سال 5 فیصد اضافہ ظاہر کرتا ہے۔
2025 کی پہلی ششماہی کے اختتام تک 453 پولش کمپنیاں دبئی چیمبر آف کامرس کی فعال رکن بن چکی تھیں، جن میں سے 86 نئی کمپنیاں رواں سال کے ابتدائی چھ ماہ میں شامل ہوئیں۔
یہ اعداد و شمار دونوں ممالک کے بڑھتے ہوئے اقتصادی تعلقات اور پولش کاروباری برادری کی دبئی میں دلچسپی کی واضح علامت ہیں۔
نیا نمائندہ دفتر دبئی اور پولینڈ، دونوں کے کاروباری اداروں کے لیے سہولت فراہم کرے گا۔ دفتر پولش کاروباری برادری کے ساتھ مل کر سرکاری و نجی اداروں کے درمیان تعلقات کو مستحکم کرے گا، دبئی کو عالمی تجارتی مرکز کے طور پر فروغ دے گا، اور پولش کمپنیوں کو دبئی کی مارکیٹ میں داخل ہونے کے لیے رہنمائی فراہم کرے گا۔
دفتر دبئی میں قائم کمپنیوں کی بھی مدد کرے گا جو پولینڈ میں توسیع کی خواہشمند ہیں، انہیں مارکیٹ انٹیلیجنس، سرمایہ کاری کے مواقع اور مقامی شراکت داروں سے رابطے فراہم کرے گا تاکہ وہ کامیابی سے کاروبار کر سکیں۔