ابوظہبی چیمبر کا "ابوظہبی انٹرنیشنل فوڈ ایگزیبیشن 2025" میں شرکت کا اعلان

ابوظہبی، 19 اکتوبر، 2025 (وام)--ابوظہبی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری (اے ڈی سی سی آئی) نے اعلان کیا ہے کہ وہ "ابوظہبی انٹرنیشنل فوڈ ایگزیبیشن 2025" میں حصہ لے گا، جو 21 سے 23 اکتوبر تک ابوظہبی نیشنل ایگزیبیشن سینٹر (ایڈنیک) میں منعقد ہو گا۔ یہ تقریب "گلوبل فوڈ ویک" کا اہم حصہ ہے۔
چیمبر کا پروگرام چھوٹے اور درمیانے درجے کے قومی اداروں (SMEs) کو مقامی و بین الاقوامی منڈیوں تک رسائی دلانے اور انہیں مضبوط کرنے کے لیے ترتیب دیا گیا ہے۔
یہ اقدام ابوظہبی کو علاقائی خوراکی صنعت اور جدید زراعت کے مرکز کے طور پر مستحکم کرنے کے وژن کے مطابق ہے، جو متحدہ عرب امارات کی غذائی تحفظ اور پائیدار اقتصادی ترقی کی حکمت عملیوں سے ہم آہنگ ہے۔
چیمبر اپنے اسٹال اور سرگرمیوں کے ذریعے کاروباری حضرات اور سرمایہ کاروں کو خوراک و مشروبات کی ویلیو چین کے مختلف مراحل سے جوڑنے کا موقع فراہم کرے گا، تاکہ علاقائی و عالمی منڈیوں میں ابوظہبی کے کاروباروں کی توسیع ممکن بنائی جا سکے۔
نمائش کے دوران کاروباری ترقی اور زرعی اختراعات پر بریفنگز، سرکاری و نجی شعبوں کے درمیان مشترکہ اجلاس، اور خوراک کی فراہمی کے نظام کو مضبوط بنانے کے لیے مشاورت بھی کی جائے گی۔
چیمبر کے سیکنڈ وائس چیئرمین اور مینیجنگ ڈائریکٹر شامس الظہری نے کہا کہ، "اس عالمی تقریب میں ہماری شرکت اس عزم کی عکاسی کرتی ہے کہ ابوظہبی کے نجی شعبے کو بااختیار بنایا جائے، زرعی و صنعتی سرمایہ کاری کے نئے دروازے کھولے جائیں، اور امارات کو خوراکی تحفظ کے شعبے میں اختراع اور پائیداری کے مرکز کے طور پر مستحکم کیا جائے۔"
انہوں نے مزید کہا کہ، “چیمبر قومی کمپنیوں کو بین الاقوامی نمائشوں میں متعارف کرانے اور انہیں عالمی خریداروں سے جوڑنے کے لیے مؤثر پلیٹ فارمز فراہم کر رہا ہے۔ یہ نمائش زرعی جدت، پائیدار حل، اور قومی معیشت کے استحکام کے لیے ایک قیمتی موقع ہے۔”
چیمبر کے مطابق، نمائش میں جدید زرعی ٹیکنالوجیز استعمال کرنے والی قومی کمپنیوں کے اسٹالز شامل ہوں گے، جن میں نامیاتی اور ہائیڈروپونک کھیتی، مقامی غذائی پیداوار، اور ڈیجیٹل پلیٹ فارمز شامل ہیں جو پیدا کنندگان اور سپلائرز کو سمارٹ سسٹمز کے ذریعے جوڑتے ہیں۔
چیمبر کی شرکت قومی غذائی تحفظ حکمتِ عملی 2051 کے اہداف کے مطابق ہے، جس کا مقصد ایک مضبوط اور خود کفیل غذائی نظام قائم کرنا ہے۔
چیمبر اپنی پالیسیوں کے ذریعے سرکلر اکانومی کو فروغ دے رہا ہے، پائیدار پیداوار کے طریقے اپنانے کی حوصلہ افزائی کر رہا ہے، اور قومی سطح پر جدید زرعی معیشت کے استحکام کے لیے کوشاں ہے۔