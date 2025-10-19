دبئی میں ڈلیوری بائیکس کے لیے نئی ٹریفک پابندیاں، یکم نومبر سے نافذ العمل

دبئی، 19 اکتوبر، 2025 (وام)--دبئی کی روڈز اینڈ ٹرانسپورٹ اتھارٹی (آر ٹی اے) اور دبئی پولیس ہیڈکوارٹرز نے ڈلیوری بائیکس کے لیے تیز رفتار سڑکوں پر نئی ٹریفک پابندیاں عائد کرنے کا اعلان کیا ہے جو یکم نومبر 2025 سے نافذ ہوں گی۔
نئے ضوابط کے تحت، پانچ یا اس سے زیادہ لین والی سڑکوں پر ڈلیوری رائیڈرز کو بائیں جانب کی دو لین استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، جبکہ تین یا چار لین والی سڑکوں پر وہ سب سے بائیں لین استعمال نہیں کر سکیں گے۔ دو یا کم لین والی سڑکوں پر ان پر کوئی پابندی نہیں ہوگی۔
آر ٹی اے کے ٹریفک اینڈ روڈز ایجنسی کے سی ای او حسین البنّا نے کہا کہ یہ فیصلہ عوامی و نجی اداروں کے ساتھ مسلسل رابطے اور مشاورت کے بعد کیا گیا ہے تاکہ ڈلیوری رائیڈرز کی سلامتی یقینی بنائی جا سکے۔
انہوں نے کہا کہ ڈلیوری کا شعبہ دبئی کی معیشت میں اہم کردار ادا کرتا ہے اور خدمات کے معیار کے ساتھ ساتھ صحت و سلامتی کے عالمی معیار کو فروغ دیتا ہے۔
یہ اقدام دبئی اکنامک ایجنڈا "ڈی33" کے اہداف کے مطابق ہے، جس کا مقصد آئندہ برسوں میں دبئی کی معیشت کو دوگنا کرنا اور قوانین کو جدید تقاضوں سے ہم آہنگ بنانا ہے۔
البنّا نے بتایا کہ حالیہ برسوں میں ڈلیوری سیکٹر میں نمایاں اضافہ ہوا ہے، اسی لیے آر ٹی اے نے تکنیکی مطالعوں اور عالمی معیار کے مطابق یہ ضابطے تیار کیے ہیں۔
ان کے مطابق، دبئی پولیس اور محکمہ معیشت و سیاحت کے ساتھ مل کر نگرانی کی جائے گی تاکہ رائیڈرز کی جانب سے بائیں لین کے استعمال پر پابندی پر عمل درآمد یقینی بنایا جا سکے۔
انہوں نے کہا کہ سڑکوں کے سائن بورڈز پر واضح نشانات لگائے جائیں گے تاکہ بائیکس کے لیے مخصوص اور ممنوعہ لینز کی نشاندہی کی جا سکے۔
آر ٹی اے کے مطابق، عوامی آگاہی کے لیے مختلف میڈیا اور اشتہاری پلیٹ فارمز کے ذریعے مہم چلائی جائے گی، جس میں دبئی میں کام کرنے والی ڈلیوری کمپنیوں کو بھی شامل کیا جائے گا۔
دبئی پولیس کے اسسٹنٹ کمانڈر ان چیف برائے آپریشنز میجر جنرل سیف محیر المزروعی نے کہا کہ یہ فیصلہ آر ٹی اے اور پولیس کے درمیان شراکت داری کا نتیجہ ہے، جو دبئی ٹریفک سیفٹی اسٹریٹیجی کے مقاصد کے حصول میں مددگار ثابت ہوگی۔
انہوں نے بتایا کہ منصوبہ پانچ سالہ روڈ سیفٹی پلان کا حصہ ہے جس میں چار بنیادی ستون شامل ہیں: نگرانی اور نفاذ، سڑکوں اور گاڑیوں کی انجینئرنگ، ٹریفک آگاہی، اور نظام و انتظام۔
المزروعی نے کہا کہ ضوابط کی خلاف ورزی کرنے والے رائیڈرز پر پہلی بار 500 درہم، دوسری بار 700 درہم جرمانہ اور تیسری خلاف ورزی پر پرمٹ معطل کر دیا جائے گا۔
اسی طرح 100 کلومیٹر فی گھنٹہ سے زائد رفتار کی صورت میں پہلی بار 200، دوسری بار 300 اور تیسری بار 400 درہم جرمانہ عائد کیا جائے گا۔
پولیس کے اعداد و شمار کے مطابق 2024 میں ڈلیوری بائیکس سے متعلق 854 حادثات رپورٹ ہوئے، جبکہ 2025 میں ان کی تعداد بڑھ کر 962 ہو گئی۔
گزشتہ سال ڈلیوری رائیڈرز کے خلاف 70 ہزار سے زائد ٹریفک خلاف ورزیاں درج کی گئیں، جو رواں سال کے پہلے نو مہینوں میں بڑھ کر 78,386 ہو چکی ہیں۔
المزروعی نے کہا کہ موٹرسائیکلیں سب سے زیادہ خطرناک سواریوں میں شمار ہوتی ہیں، کیونکہ ان میں حفاظتی ڈھانچہ نہیں ہوتا۔
تیز رفتاری والی لینز پر بائیکس کی پابندی حادثات میں کمی اور ٹریفک نظم و ضبط بہتر بنانے میں مدد دے گی۔
آخر میں آر ٹی اے اور دبئی پولیس نے اعلان کیا کہ جن کمپنیوں کے رائیڈرز مقررہ لینز کی پابندی کریں گے، انہیں "ڈیلیوری سیکٹر ایکسی لینس ایوارڈ" کے تحت اعزاز دیا جائے گا۔
یہ اقدام بہتر خدمات، ٹریفک سلامتی اور قانون کی پاسداری کو فروغ دینے کے ساتھ ساتھ صارفین کے تجربے کو مزید بہتر بنائے گا۔