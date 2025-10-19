شارجہ چیریٹی انٹرنیشنل کی "یو اے ای ہیومینیٹیرین شپ" میں شمولیت، غزہ کے لیے امدادی سامان روانہ

شارجہ، 19 اکتوبر، 2025 (وام)--شارجہ چیریٹی انٹرنیشنل (ایس سی آئی) نے ابوظہبی کی خلیفہ پورٹ سے غزہ کے لیے روانہ ہونے والے "یو اے ای ہیومینیٹیرین شپ" کے سامان کی تیاری میں حصہ لیا ہے۔ یہ اقدام متحدہ عرب امارات کی جاری آپریشن ‘الفارس الشهم 3’ مہم کا حصہ ہے۔
ایس سی آئی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے چیئرمین شیخ صقر بن محمد القاسمی نے بتایا کہ ایسوسی ایشن نے اس جہاز کے لیے 10,000 غذائی پیکٹس، 1,000 صفائی و حفظانِ صحت کے کٹس، اور 15,000 گرم کپڑے — خاص طور پر بچوں اور معمر افراد کے لیے — فراہم کیے ہیں تاکہ متاثرہ خاندانوں کی بنیادی ضروریات پوری کی جا سکیں۔
انہوں نے بتایا کہ یہ امدادی قافلہ اس مہم کے پہلے مرحلے کے بعد روانہ کیا گیا ہے، جس میں شارجہ انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے مختلف سردیوں کے سامان کی ترسیل کی گئی تھی۔
ایس سی آئی غزہ کے متاثرہ خاندانوں تک زیادہ سے زیادہ امداد پہنچانے کے لیے اپنی سرگرمیوں کو مزید تیز کر رہی ہے، جو امارات کے وسیع تر انسانی ہمدردی کے مشن کا حصہ ہے تاکہ فلسطینی عوام کی مشکلات میں کمی لائی جا سکے۔
شیخ صقر بن محمد القاسمی نے بتایا کہ ایس سی آئی اب تک 10 ملین درہم کی امداد فراہم کر چکی ہے، جس میں غذائی سامان، طبی امداد، اور فوری ریلیف شامل ہیں۔
انہوں نے کہا کہ ادارہ نہ صرف غزہ کے اندر بلکہ اس کے باہر بھی فوری انسانی مدد کے لیے سرگرم ہے۔
انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ یہ اقدامات ایس سی آئی کے بنیادی مشن — انسانی وقار کے تحفظ اور ضرورت مندوں کی مدد — کی عکاسی کرتے ہیں۔
انہوں نے کہا کہ متحدہ عرب امارات کے تحت کام کرنے والے فلاحی ادارے سخاوت، یکجہتی اور انسانیت کے اماراتی اصولوں کو فروغ دے رہے ہیں۔
ان کے مطابق، امدادی تنظیمیں خوراک، صحت اور سماجی بہبود کے منصوبوں کے ذریعے ضرورت مندوں تک مؤثر انداز میں امداد پہنچا رہی ہیں، اور اس کے لیے انسانی ہمدردی کے شراکت داروں کے ساتھ قریبی تعاون جاری ہے۔