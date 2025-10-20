چین کی صنعتی پیداوار میں نمایاں اضافہ، ستمبر میں 6.5 فیصد ترقی ریکارڈ

بیجنگ، 20 اکتوبر، 2025 (وام)--چین کی وزارتِ شماریات کے مطابق، ستمبر 2025 میں چین کی صنعتی پیداوار میں سال بہ سال 6.5 فیصد اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے، جو اگست میں درج ہونے والے 5.2 فیصد اضافے کے مقابلے میں نمایاں طور پر زیادہ ہے۔
اعداد و شمار کے مطابق، رواں سال کے پہلے نو ماہ کے دوران چین کی مجموعی صنعتی پیداوار گزشتہ سال کی اسی مدت کے مقابلے میں 6.2 فیصد بڑھ گئی۔ یہ اعداد و شمار اُن بڑی کمپنیوں کی سرگرمیوں کی پیمائش کرتے ہیں جن کا سالانہ کاروباری حجم کم از کم 20 ملین یوان (تقریباً 2.82 ملین امریکی ڈالر) ہے۔
تفصیلات کے مطابق، مینوفیکچرنگ سیکٹر کی پیداوار میں 7.3 فیصد اضافہ ہوا، معدنیات کے شعبے میں 6.4 فیصد ترقی ریکارڈ کی گئی، جبکہ بجلی، حرارت، گیس اور پانی کی پیداوار و فراہمی کے شعبے میں 0.6 فیصد اضافہ دیکھا گیا۔
ماہرین کے مطابق، ستمبر میں صنعتی پیداوار کی یہ تیز رفتار ترقی چین کی معیشت کے استحکام اور پیداواری شعبے کی بحالی کی واضح علامت ہے۔