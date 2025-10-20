متحدہ عرب امارات کے مالیاتی تحفظ کے نظام کو مضبوط بنانے کے لیے نیشنل اینٹی منی لانڈرنگ کمیٹی اور یونیورسٹی آف برمنگھم دبئی کے درمیان معاہدہ

ابوظہبی، 20 اکتوبر، 2025 (وام)--نیشنل اینٹی منی لانڈرنگ اور ٹیررازم فنانسنگ و پرو لیفریشن فنانسنگ کمیٹی (NAMLCFTPFC) کے جنرل سیکرٹریٹ نے یونیورسٹی آف برمنگھم دبئی کیمپس کے ساتھ ایک اکیڈمک تعاون کا معاہدہ کیا ہے۔
اس معاہدے کا مقصد خصوصی تعلیمی و تربیتی پروگرام تیار کرنا ہے جو قومی صلاحیتوں کو نکھاریں اور یو اے ای کے مالیاتی تحفظ کے نظام کو مزید مؤثر اور مستحکم بنائیں۔
یہ اقدام کمیٹی کے اس وژن کی عکاسی کرتا ہے جس کے تحت وہ منی لانڈرنگ اور دہشت گردوں کی مالی معاونت کے انسداد میں عالمی قیادت حاصل کرنے کی خواہاں ہے۔
یہ شراکت داری 2024–2027 کی قومی حکمتِ عملی برائے AML/CFT/CFP کے اہداف سے ہم آہنگ ہے، جس کا مقصد عالمی تعلیمی معیار کے مطابق قومی کوششوں کو ہم آہنگ کرنا اور معاشی و مالیاتی سلامتی کو پائیدار بنیادوں پر مضبوط بنانا ہے۔
کمیٹی کے سیکرٹری جنرل اور نائب چیئرمین حمید الزعابی نے کہاکہ، “ہم سمجھتے ہیں کہ انسانی سرمائے میں سرمایہ کاری ایک مضبوط اور مؤثر قومی نظام کی بنیاد ہے جو مالیاتی جرائم سے نمٹنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ یونیورسٹی آف برمنگھم دبئی کے ساتھ اس شراکت داری کے ذریعے ہم ایسے اعلیٰ معیار کے پروگرام تیار کرنا چاہتے ہیں جو عالمی رجحانات کے مطابق ہوں اور ہماری افرادی قوت کو نئی ٹیکنالوجی خصوصاً فِن ٹیک اور مصنوعی ذہانت سے جڑے خطرات سے نمٹنے کے لیے تیار کریں۔”
انہوں نے مزید کہا کہ ماہرانہ تربیت یافتہ اور پیشہ ورانہ طور پر تیار قومی ورک فورس کی تشکیل 2024–2027 کی قومی حکمتِ عملی کا ایک اہم مقصد ہے۔
یونیورسٹی آف برمنگھم جیسے معروف تعلیمی ادارے کے ساتھ تعاون مالیاتی نظام کے استحکام اور سرحد پار مالی جرائم کے انسداد کے لیے تکنیکی ماہرین کی نئی نسل تیار کرنے کی سمت ایک اہم قدم ہے۔
یونیورسٹی کی پرووسٹ پروفیسر یسری مزوغی نے کہا کہ ان کی یونیورسٹی قومی منصوبوں کی حمایت کے لیے اعلیٰ معیار کا تعلیمی ماحول فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہے، تاکہ طلبہ کو مستقبل کے مالیاتی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے تیار کیا جا سکے۔
انہوں نے کہاکہ، “منی لانڈرنگ اور دہشت گردوں کی مالی معاونت جیسے چیلنجز عالمی سطح پر بڑھتی ہوئی تشویش کا باعث ہیں، خاص طور پر متحدہ عرب امارات کے متحرک مالیاتی منظرنامے میں۔ ہم اس شراکت داری کے ذریعے ایسے گریجویٹس تیار کریں گے جو ان مسائل کو سائنسی تحقیق اور اخلاقی بنیادوں پر سمجھ کر مؤثر انداز میں حل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوں۔”
یہ معاہدہ ان متعدد اسٹریٹیجک تعلیمی شراکت داریوں کا تسلسل ہے جو جنرل سیکرٹریٹ نے متحدہ عرب امارات کے معروف تحقیقی و تعلیمی اداروں — ٹرینڈز ریسرچ اینڈ ایڈوائزری سینٹر، ربدان اکیڈمی، اور ابوظہبی گلوبل مارکیٹ اکیڈمی — کے ساتھ قائم کی ہیں۔
یہ پہل مالیاتی سلامتی کے پائیدار ڈھانچے کو مستحکم کرنے اور اعلیٰ تربیت یافتہ قومی ماہرین کی نئی نسل تیار کرنے کے ویژن کا حصہ ہے، تاکہ یو اے ای مستقبل کے پیچیدہ مالیاتی چیلنجز سے مؤثر انداز میں نمٹ سکے۔