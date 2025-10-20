متحدہ عرب امارات کی بین الاقوامی چیریٹی آرگنائزیشن کے مصر میں 1.1 کروڑ درہم کے فلاحی منصوبے

قاہرہ، 20 اکتوبر، 2025 (وام)--انٹرنیشنل چیریٹی آرگنائزیشن (ICO) کے سیکرٹری جنرل ڈاکٹر خالد عبدالوہاب الخاجہ نے اعلان کیا ہے کہ تنظیم نے رواں سال کے پہلے نو ماہ کے دوران مصر میں تقریباً 1 کروڑ 10 لاکھ درہم مالیت کے فلاحی اور ترقیاتی منصوبے مکمل کیے ہیں۔
ڈاکٹر الخاجہ نے مصر کے موجودہ دورے کے موقع پر بتایا کہ یہ منصوبے متحدہ عرب امارات کی جاری انسانی و فلاحی کوششوں کا حصہ ہیں، جو تنظیم کے اس عزم کو ظاہر کرتے ہیں کہ وہ پائیدار اور بااثر امداد فراہم کر کے کمزور طبقات کی زندگیوں کو بہتر بنانے اور مقامی برادریوں کو بااختیار بنانے کے لیے کام کر رہی ہے۔
انہوں نے مزید بتایا کہ اس دورے کا مقصد مصر کے مختلف صوبوں میں 42 نئے فلاحی و انسانی منصوبوں پر عمل درآمد اور ان کی نگرانی کرنا ہے۔
ان منصوبوں میں مساجد کی تعمیر، پانی کی اسٹیشنوں اور رہائشی یونٹس کا قیام شامل ہے، جب کہ اس کے ساتھ ساتھ صحت و سماجی بہبود کے متعدد منصوبے بھی شروع کیے جا رہے ہیں تاکہ ضرورت مند خاندانوں کی مدد کی جا سکے۔
ڈاکٹر الخاجہ کے مطابق، ان منصوبوں کا مقصد نہ صرف فوری امداد فراہم کرنا ہے بلکہ پائیدار ترقی کو فروغ دینا بھی ہے تاکہ مقامی آبادی کو طویل المدتی بنیادوں پر سہولتیں حاصل ہوں۔
انہوں نے کہا کہ انٹرنیشنل چیریٹی آرگنائزیشن، متحدہ عرب امارات کے انسانی ہمدردی کے وژن کے تحت، خطے میں ترقی، فلاح اور باہمی تعاون کو فروغ دینے کے لیے سرگرم ہے۔