امارات میں 20واں سالانہ گلف انشورنس فورم 28 اور 29 اکتوبر کو منعقد ہوگا

دبئی، 20 اکتوبر، 2025 (وام)--متحدہ عرب امارات 28 اور 29 اکتوبر کو 20واں سالانہ گلف انشورنس فورم کی میزبانی کرے گا، جس میں 250 سے زائد چیف ایگزیکٹو آفیسرز، ماہرین، اور انشورنس کے شعبے سے وابستہ منتظمین شرکت کریں گے۔
فورم میں خلیجی ممالک کے علاوہ کئی عرب اور غیر ملکی نمائندے، عرب اور افروایشیائی انشورنس فیڈریشنز اور علاقائی و بین الاقوامی ری انشورنس کمپنیوں کے عہدیدار بھی شریک ہوں گے۔
امارات انشورنس ایسوسی ایشن اور گلف انشورنس فیڈریشن کے چیئرمین خالد محمد البدی نے کہا کہ موجودہ فورم اپنے موضوعات اور شرکاء کے معیار کے لحاظ سے اب تک کے سب سے کامیاب فورمز میں سے ایک ہوگا۔
انہوں نے کہا کہ فورم میں عالمی انشورنس انڈسٹری میں تیزی سے آنے والی تبدیلیوں، ان کے جی سی سی ممالک پر اثرات، اور ان سے ہم آہنگ ہونے کی حکمتِ عملیوں پر تفصیلی گفتگو ہوگی۔
بین الاقوامی ماہرین اور اسپیکرز اپنی پیش گوئیوں، تحقیق اور تجاویز کے ذریعے ان مباحثوں کو مزید جامع بنائیں گے۔
فورم میں تقریباً 30 ممالک کے ماہرین اور فیصلہ ساز شریک ہوں گے، جہاں قدرتی آفات اور ان کے خطرات پر خصوصی توجہ دی جائے گی۔
شرکاء جی سی سی ممالک اور انشورنس اداروں کی جانب سے آفات سے نمٹنے کے لیے کیے گئے اقدامات، رسک اسسمنٹ کے جدید طریقے، اور پبلک–پرائیویٹ پارٹنرشپ کے کردار پر تبادلہ خیال کریں گے۔
فورم میں قدرتی آفات سے بچاؤ کے لیے نئے انشورنس پروڈکٹس اور ری اسسمنٹ میکانزم کے قیام پر بھی غور کیا جائے گا۔
فورم میں عالمی ری انشورنس مارکیٹ کے بدلتے رجحانات کا بھی جائزہ لیا جائے گا۔
اس ضمن میں انڈر رائٹنگ کے کردار پر روشنی ڈالی جائے گی کہ کس طرح یہ ری انشورنس کی صلاحیت، قیمتوں اور پالیسی کی شرائط کے تعین میں بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔
مزید یہ کہ علاقائی رسک پولز کے قیام اور شراکت داریوں کے فروغ کے ذریعے مالی خطرات کو کم کرنے کی حکمتِ عملیوں پر بھی گفتگو ہوگی۔
فورم میں انشورنس انڈسٹری میں ٹیکنالوجی میں سرمایہ کاری، ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن، مصنوعی ذہانت (AI) اور پریڈکٹیو اینالٹکس کے کردار پر خصوصی سیشنز ہوں گے۔
شرکاء ان ورکشاپس کے ذریعے یہ سمجھ سکیں گے کہ کلائمیٹ چینج، افراطِ زر، اور ڈیجیٹل انقلاب جیسے عالمی رجحانات کس طرح جی سی سی انشورنس مارکیٹ کی حکمتِ عملیوں اور ترجیحات کو بدل رہے ہیں۔