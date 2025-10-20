دبئی انٹرنیشنل کنٹینٹ مارکیٹ 2025، 4 اور 5 نومبر کو مدینت جمیرہ میں منعقد ہوگی

دبئی، 20 اکتوبر، 2025 (وام)--دبئی انٹرنیشنل کنٹینٹ مارکیٹ (DICM) 2025 کا انعقاد 4 اور 5 نومبر کو مدینت جمیرہ، دبئی میں کیا جائے گا، جس میں دنیا بھر کے معروف کنٹینٹ کری ایٹرز، خریدار، اور سرمایہ کار شریک ہوں گے۔ یہ تقریب مینا ریجن کے دل میں عالمی میڈیا انڈسٹری کو ایک پلیٹ فارم پر لانے کا موقع فراہم کرے گی۔
اس سال کے ایونٹ میں 90 سے زیادہ نمائش کنندگان اور 50 سے زائد ممالک سے آنے والے 250 خریدار شرکت کریں گے۔
کنٹینٹ بزنس حب کے ذریعے 500 سے زائد پری شیڈولڈ ملاقاتیں پہلے ہی طے کی جا چکی ہیں۔
علاقائی سطح پر بھی نمایاں شرکت متوقع ہے، جس میں ایم بی سی، او ایس این، شاہد، اسٹارز پلے، ٹی او ڈی، ابوظہبی میڈیا، دبئی میڈیا، عمان ٹی وی، اور قطر میڈیا کارپوریشن جیسے بڑے نشریاتی ادارے شامل ہوں گے۔
ایونٹ میں قومی اور بین الاقوامی پویلینز مختلف تخلیقی پروجیکٹس اور میڈیا پورٹ فولیوز کی نمائش کریں گے۔
ترکی، جنوبی کوریا اور روس کے سرکاری وفود بھی اپنی تخلیقی پیشکشوں کے ساتھ شرکت کریں گے۔
دبئی انٹرنیشنل کنٹینٹ مارکیٹ کے دوران بات چیت کے پروگرام میں میڈیا انڈسٹری کے جدید رجحانات پر مباحثے ہوں گے، جن میں رمضان کنٹینٹ، مائیکرو ڈراما، اسپورٹس میڈیا رائٹس، اور عربی سنیما کے عالمی عروج جیسے موضوعات شامل ہیں۔
ان سیشنز میں ایم بی سی گروپ، کتارا اسٹوڈیوز، فلم کلینک، اومڈیا، ففتھ سیزن، گیزپروم میڈیا، اور زی (Zee) کے ماہرین اظہارِ خیال کریں گے۔
اس سال پہلی مرتبہ “اسپاٹ لائٹ اسٹوریز: دبئی انٹرنیشنل کنٹینٹ مارکیٹ پچنگ چیلنج” کا انعقاد کیا جا رہا ہے، جس میں علاقائی کہانی کاروں کو اپنی تخلیقی تجاویز ججوں کے سامنے پیش کرنے اور پروڈیوسرز سے براہِ راست ملاقات کا موقع ملے گا، تاکہ ان کے آئیڈیاز ممکنہ طور پر پروڈکشن مرحلے تک پہنچ سکیں۔
پروڈیوسرز کنیکٹ حب دوبارہ منعقد ہوگا، جس میں کو پروڈکشن پارٹنرشپس پر توجہ دی جائے گی۔ یہ شعبہ مینا خطے میں سالانہ 20 فیصد کی رفتار سے ترقی کر رہا ہے، اور فورم کا مقصد اسی رفتار کو مزید فروغ دینا ہے۔
انڈیکس کانفرنسز اینڈ ایگزیبیشنز (جو انڈیکس ہولڈنگ کا حصہ ہے) کی جانب سے منظم یہ ایونٹ دبئی کی حیثیت کو عالمی میڈیا تعاون اور بین الثقافتی کہانی گوئی کے نمایاں مرکز کے طور پر مزید مضبوط کرتا ہے۔