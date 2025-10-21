عجمان میں ستمبر کے دوران 410 ملین درہم مالیت کی رئیل اسٹیٹ ٹرانزیکشنز مکمل

عجمان، 20 اکتوبر، 2025 (وام)--عجمان محکمہ اراضی و جائداد نے رپورٹ کیا ہے کہ ستمبر 2025 کے دوران 161 جائدادوں کی قیمت کے تعین (ویلیوایشن) کی لین دین مکمل کی گئی، جن کی مجموعی مالیت 410 ملین درہم رہی۔
محکمہ کے ڈائریکٹر جنرل انجینئر عمر بن عمیر المحیری نے بتایا کہ رہائشی جائدادوں کا حصہ سب سے زیادہ رہا، جس کی مالیت 179.8 ملین درہم رہی، جب کہ تجارتی جائدادوں کی مالیت 120.4 ملین درہم ریکارڈ کی گئی۔
ان لین دین میں صنعتی جائدادوں کی ویلیوایشن بھی شامل تھی۔
انجینئر المحیری نے وضاحت کی کہ ستمبر کی رپورٹ میں انفرادی قیمت کے تعین سے متعلق درخواستیں، عدالتوں اور اداروں کی ویلیوایشنز، اور طویل مدتی گولڈن ریزیڈنسی اجازت ناموں کے لیے کی جانے والی ویلیوایشنز شامل ہیں۔
انہوں نے بتایا کہ صرف اس مقصد کے لیے 124 لین دین کی گئیں، جن کی مجموعی مالیت 259 ملین درہم سے زائد رہی۔