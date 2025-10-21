ابوظہبی میں 'آپریشن اسمایل یو اے ای' کے تحت 18 مریضوں کی مفت کامیاب سرجریاں

ابوظہبی، 21 اکتوبر، 2025 (وام)--’آپریشن اسمایل یو اے ای‘ کے نویں مختصر مدتی سرجیکل پروگرام کے دوران کلیولینڈ کلینک ابوظہبی میں 18 مریضوں کی مفت اور زندگی بدل دینے والی سرجریاں کی گئیں، جبکہ مجموعی طور پر 63 مریضوں کا معائنہ کیا گیا۔
اس پروگرام کے دوران مریضوں کو تقریر کی جانچ، دانتوں کا علاج، غذائیت سے متعلق رہنمائی، اور بچوں کی طبی معاونت بھی فراہم کی گئی۔
دنیا بھر میں کلیفٹ لپ اور کلیفٹ پیلیٹ (ہونٹ یا تالو میں پیدائشی شگاف) عام پیدائشی عوارض میں شمار ہوتے ہیں۔ یہ اس وقت پیدا ہوتے ہیں جب حمل کے دوران ہونٹ یا منہ کی چھت کے حصے آپس میں نہیں جڑ پاتے۔ یہ عارضہ نہ صرف ظاہری شکل کو متاثر کرتا ہے بلکہ کھانے، بولنے اور سانس لینے میں مشکلات پیدا کر سکتا ہے، اور بعض اوقات کان کے انفیکشن اور دانتوں کے مسائل کا باعث بھی بنتا ہے۔
بروقت سرجری اور جامع دیکھ بھال — جیسے دانتوں اور آرتھوڈانٹک علاج، تقریر کی تھیراپی، غذائی مشاورت، اور نفسیاتی مدد — سے ان مریضوں کی زندگیوں میں نمایاں بہتری لائی جا سکتی ہے۔
5 اکتوبر کو، آپریشن اسمایل کی کثیرالمہارتی ٹیم نے کلیولینڈ کلینک ابوظہبی میں 63 مریضوں کا تفصیلی معائنہ کیا۔ ہر مریض کی جانچ نرس، ماہر اطفال، اینستھیٹسٹ، سرجن، ڈینٹسٹ، آرتھوڈانٹسٹ، غذائی ماہر، اور تقریر کے معالج نے کی، تاکہ سرجری کے لیے موزوں مریضوں کا انتخاب اور طویل مدتی علاج کے راستے متعین کیے جا سکیں۔
18 اور 19 اکتوبر کو، میڈیکل رضاکاروں نے کلیفٹ لپ اور کلیفٹ پیلیٹ کی سرجریاں انجام دیں۔ ان دنوں اسپتال میں دانتوں کا ایک علیحدہ پروگرام بھی چلایا گیا، جس سے وہ مریض جو سرجری کے اہل نہیں تھے، ضروری دانتوں کے علاج سے مستفید ہوئے۔
اس سال کے پروگرام میں 38 میڈیکل رضاکار شریک تھے، جن میں ڈاکٹرز، نرسز، ڈینٹسٹ، اور ریزیڈنٹس شامل تھے، جبکہ دو بین الاقوامی نرسز، چار طالب علم رضاکار اور ایک فوٹوگرافر بھی معاون تھے۔
کلیولینڈ کلینک ابوظہبی کے ایک خصوصی گروپ نے سرجریوں کی منصوبہ بندی اور معاونت میں حصہ لیا۔
کلیولینڈ کلینک ابوظہبی کے ای این ٹی ڈویژن چیئر ڈاکٹر مہدی شکوقانی، جو آپریشن اسمایل کے بین الاقوامی رضاکار سرجن بھی ہیں، نے پروگرام کی طبی نگرانی کی اور مریضوں کی اعلیٰ معیار کی محفوظ دیکھ بھال کو یقینی بنایا۔
آپریشن اسمایل یو اے ای کی ایگزیکٹو ڈائریکٹر موراگ کرومی ہاک نے کہاکہ، “یہ پروگرام کلیفٹ کے مریضوں اور ان کے خاندانوں کو جامع، انسان دوست اور مفت علاج فراہم کر رہا ہے۔ کلیولینڈ کلینک اور ہمارے رضاکار میڈیکل ماہرین کی وابستگی نے اس خواب کو حقیقت میں بدلا ہے۔”
ڈاکٹر شکوقانی نے مزید کہاکہ، “ہمیں فخر ہے کہ ہم اس پروگرام کا حصہ ہیں، جس میں مریضوں کو عالمی معیار کی کثیر الجہتی طبی خدمات فراہم کی جا رہی ہیں۔ کلیفٹ سرجری، دانتوں کی دیکھ بھال، تقریر کی تھیراپی اور غذائی رہنمائی کے امتزاج سے ایک بچے کی زندگی بدل سکتی ہے۔”
یہ پروگرام 2017 سے کلیولینڈ کلینک ابوظہبی میں منعقد ہو رہا ہے، جس کے تحت اب تک 100 سے زائد مریضوں کی کامیاب سرجریاں ہو چکی ہیں۔ اس تعاون نے ان خاندانوں کے لیے مالی اور انتظامی رکاوٹیں کم کر دی ہیں جو پہلے جامع علاج تک رسائی میں مشکلات کا سامنا کر رہے تھے۔