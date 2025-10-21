یو اے ای کے نمائندے سعید السویدی بین الاقوامی سول ایوی ایشن کونسل کے نائب صدر منتخب

دبئی، 21 اکتوبر، 2025 (وام)--متحدہ عرب امارات کے بین الاقوامی سول ایوی ایشن آرگنائزیشن (ICAO) میں مستقل نمائندے سعید محمد السویدی کو آئی سی اے او کونسل کا نائب صدر منتخب کر لیا گیا ہے۔
یہ انتخاب عالمی فضائی شعبے میں متحدہ عرب امارات کی قائدانہ حیثیت کا مظہر ہے اور اس اعتماد کی عکاسی کرتا ہے جو آئی سی اے او کے رکن ممالک کو یو اے ای کے سرگرم اور مؤثر کردار پر حاصل ہے۔ یو اے ای نے عالمی سطح پر فضائی سلامتی، تحفظ اور پائیداری کے فروغ میں نمایاں کردار ادا کیا ہے۔
اس موقع پر جنرل سول ایوی ایشن اتھارٹی کے ڈائریکٹر جنرل سیف محمد السویدی نے کہاکہ، “یو اے ای کے نمائندے کا اس معزز عہدے پر انتخاب بین الاقوامی سطح پر ملک کی ان خدمات کا اعتراف ہے جو اس نے عالمی فضائی پالیسیوں کی تشکیل میں انجام دی ہیں۔ یہ کامیابی یو اے ای کے اس عزم کو بھی ظاہر کرتی ہے کہ وہ آئی سی اے او کونسل میں اپنا فعال کردار مزید مضبوط کرے گا اور عالمی فضائی شعبے سے متعلق فیصلوں میں مؤثر شمولیت کو یقینی بنائے گا، جو ملک کے مستقبل بین نظریے کے عین مطابق ہے۔”
نائب صدر منتخب ہونے پر سعید السویدی نے فخر کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یہ تقرری ان کے لیے ایک بڑی ذمہ داری ہے اور ایک موقع بھی، جس کے ذریعے وہ یو اے ای کے مؤثر کردار کو عالمی ادارے کے اندر مزید مستحکم بنائیں گے اور عالمی فضائی شعبے کی ترقی میں اعلیٰ معیار کی کارکردگی اور پائیداری کے اصولوں کے مطابق تعاون جاری رکھیں گے۔