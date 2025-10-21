پیور ہیلتھ کی 2024 پائیداری رپورٹ جاری، ماحولیاتی، سماجی اور گورننس کارکردگی میں عالمی معیار حاصل

ابوظہبی، 21 اکتوبر، 2025 (وام)--مشرقِ وسطیٰ کے سب سے بڑے ہیلتھ کیئر گروپ پیور ہیلتھ نے اپنی نئی 2024 پائیداری رپورٹ میں ماحولیاتی تحفظ، سماجی اثرات، افرادی قوت کے بااختیار بنانے اور قومی قدر کی تخلیق کے حوالے سے نمایاں پیش رفت ظاہر کی ہے، جس سے پائیدار صحت کے شعبے میں نئے معیار قائم ہوئے ہیں۔
رپورٹ کے مطابق، پیور ہیلتھ نے عالمی انڈیکس فراہم کرنے والے ادارے ایم ایس سی آئی (MSCI) سے ماحولیاتی، سماجی اور گورننس (ESG) کارکردگی میں سب سے بلند AAA ریٹنگ حاصل کی، جو اسے دنیا کی صفِ اول کی 10 فیصد پائیدار ہیلتھ کیئر تنظیموں میں شامل کرتی ہے۔
سال 2024 پیور ہیلتھ کے لیے سنگِ میل ثابت ہوا، کیونکہ یہ پہلا ہیلتھ کیئر ادارہ بن گیا جس کے نیٹ زیرو ہدف کی تصدیق سائنس بیسڈ ٹارگٹس انیشی ایٹو نے کی، جو عالمی سطح پر سائنسی بنیادوں پر کاربن اخراج کے اہداف طے کرنے کا معیار ہے۔ ادارے نے 2022 کے مقابلے میں اپنی اماراتی تنصیبات میں 37 فیصد گرین ہاؤس گیس کے اخراج میں کمی بھی حاصل کی۔ مزید برآں، پیور ہیلتھ کے 2024 کے ماحولیاتی، سماجی اور گورننس ڈیٹا کی آزادانہ تصدیق کی گئی، جو کسی بھی اماراتی ہیلتھ کیئر کمپنی کے لیے پہلی بار ہوا۔ عالمی ادارہ سسٹینالیٹکس (Sustainalytics) نے بھی پیور ہیلتھ کو "کم خطرہ" (Low Risk) کلائمیٹ ریٹنگ دے کر مشرقِ وسطیٰ کی بہترین ہیلتھ کیئر کمپنی قرار دیا ہے۔
سال کے دوران، پیور ہیلتھ کے سماجی ذمہ داری کے فنڈز میں 2.6 گنا اضافہ ہوا، جو 93 ملین درہم تک پہنچ گئے۔ خواتین کی شمولیت میں 4.7 فیصد اضافہ ہوا اور ان کا حصہ 66 فیصد تک جا پہنچا، جبکہ مقامی خریداری میں 38 فیصد اضافہ ہوا جو 1 ارب درہم سے تجاوز کر گیا — یہ سب اقدامات یو اے ای کے ان کنٹری ویلیو (ICV) پروگرام کے تحت سپلائی چین کو مضبوط بنانے کے لیے کیے گئے۔
پیور ہیلتھ کی گروپ سی ای او شائستہ آصف نے کہاکہ، “پائیداری ہمارے ہر عمل کا بنیادی حصہ ہے، چاہے وہ علاج کی فراہمی ہو، انفراسٹرکچر کی منصوبہ بندی ہو یا سماج کے لیے قدر کی تخلیق۔ ہم ایک ایسا صحت نظام تشکیل دے رہے ہیں جو ڈیٹا پر مبنی، مضبوط اور مستقبل کے لیے تیار ہو، تاکہ آنے والی دہائیوں تک انسانی صحت اور خوشحالی کو بہتر بنایا جا سکے۔ یو اے ای سے ہم ایک ایسا ہیلتھ ماڈل آگے بڑھا رہے ہیں جو طبی برتری کو ماحولیاتی ذمہ داری اور طویل مدتی قدر کے ساتھ جوڑتا ہے۔”
چیف سسٹین ایبلیٹی آفیسر لیا الدمانی نے کہاکہ، “ہماری پائیداری کی بنیاد دیانت داری، شفافیت اور قابلِ پیمائش اثرات پر ہے۔ ہم اخراج کم کر رہے ہیں، وسائل کے مؤثر استعمال کو فروغ دے رہے ہیں، اور ایسے سماجی پروگرام چلا رہے ہیں جو حقیقی فائدے عوام اور برادریوں تک پہنچاتے ہیں۔ شفاف طرزِ حکمرانی کے ذریعے ہم اس بات کو یقینی بنا رہے ہیں کہ آج کی پیش رفت آنے والی نسلوں کے لیے دیرپا قدر پیدا کرے۔”
پیور ہیلتھ کی پائیداری کی حکمتِ عملی “لانجیویٹی آف دی پلانیٹ” (Longevity of the Planet) فریم ورک کے تحت آگے بڑھ رہی ہے، جو ماحولیاتی، سماجی اور گورننس اصولوں کو ادارے کے تمام آپریشنز، سرمایہ کاریوں اور مستقبل کی منصوبہ بندی میں شامل کرتی ہے۔