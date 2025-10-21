متحدہ عرب امارات کا پاکستان اور افغانستان کے درمیان جنگ بندی معاہدے کا خیرمقدم

ابوظہبی، 21 اکتوبر، 2025 (وام)--متحدہ عرب امارات نے اسلامی جمہوریہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان فوری جنگ بندی کے معاہدے کا خیرمقدم کیا ہے، اور دونوں ممالک کے درمیان امن و استحکام کے فروغ کے لیے قائم کردہ اقدامات کی حمایت کی ہے۔
وزارتِ خارجہ نے اپنے بیان میں ریاستِ قطر اور جمہوریہ تُرکیہ کی سفارتی کوششوں کو سراہا، جنہوں نے پاکستان اور افغانستان کے درمیان تعمیری مکالمے اور باہمی سمجھ بوجھ کو فروغ دینے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔
وزارت نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ متحدہ عرب امارات خطے میں امن و استحکام کے فروغ اور پاکستان و افغانستان کی عوام کی ترقی و خوشحالی کی خواہشات کی تکمیل کے لیے ہر ممکن تعاون جاری رکھے گا۔