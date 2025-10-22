شارجہ ایئرپورٹ کی پائیداری اور ماحولیاتی تحفظ کے عزم کی تجدید

شارجہ، 22 اکتوبر، 2025 (وام)--شارجہ انٹرنیشنل ایئرپورٹ اتھارٹی نے عالمی یومِ توانائی کے موقع پر اپنے اس عزم کی تجدید کی ہے کہ وہ متحدہ عرب امارات کے ویژن 2050 کے تحت پائیداری اور ماحولیاتی تحفظ کے اہداف کے حصول کے لیے سرگرم عمل رہے گی۔
اتھارٹی کے مطابق، ایئرپورٹ میں متعدد منصوبے جاری ہیں جن کا مقصد توانائی کے مؤثر استعمال، کاربن اخراج میں کمی اور ماحولیاتی طور پر دوستانہ اقدامات کو فروغ دینا ہے۔
چیئرمین شارجہ انٹرنیشنل ایئرپورٹ اتھارٹی علی سلیم المِدفَع نے کہا کہ عالمی یومِ توانائی امارات کی پائیدار ترقی اور ماحولیاتی اقدامات کی مستقل کوششوں کو اجاگر کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ توانائی کی بچت اور دانشمندانہ استعمال ہی کاربن میں کمی اور قدرتی وسائل کے تحفظ کی کلید ہے۔
علی المِدفَع نے بتایا کہ شارجہ ایئرپورٹ نے مسلسل چوتھے سال “کاربن نیوٹرلٹی +3” سرٹیفیکیشن حاصل کیا ہے، جس کی توثیق ایئرپورٹس کونسل انٹرنیشنل (ACI) نے کی۔ یہ اعزاز حاصل کرنے والا خلیجی خطے کا واحد اور پورے مشرقِ وسطیٰ کا دوسرا ایئرپورٹ ہے، جو ماحولیاتی استحکام میں شارجہ کی قیادت کو ظاہر کرتا ہے۔
انہوں نے بتایا کہ رواں سال کے پہلے نصف میں 9.1 ملین سے زائد مسافر ایئرپورٹ سے گزرے، جو گزشتہ سال کے مقابلے میں 10 فیصد اضافہ ہے، تاہم ادارے نے اس چیلنج کو جدت کا موقع بنایا۔ اس دوران فضلہ کم کرنے، دوبارہ استعمال اور ری سائیکلنگ پر مبنی منصوبوں پر توجہ دی جا رہی ہے۔
شارجہ ایئرپورٹ نے حال ہی میں تمام فضلہ شدہ پانی کو ری سائیکل کر کے اسے سبزہ زاروں کی آبیاری کے لیے استعمال کرنا شروع کیا ہے۔ مزید برآں، گندے پانی کی صفائی کے پلانٹ کو یومیہ 3,000 مکعب میٹر تک کی صلاحیت تک توسیع دینے پر کام جاری ہے۔
ساتھ ہی، پارکنگ ایریاز اور پیدل راستوں میں شمسی توانائی سے چلنے والی روشنیاں نصب کی گئی ہیں، جبکہ مستقبل میں ہیٹنگ اور لائٹنگ کے لیے اسمارٹ ٹیکنالوجی کے استعمال کا منصوبہ ہے۔
علی المِدفَع نے بتایا کہ ایئرپورٹ شمسی توانائی، برقی گاڑیوں، زراعت اور فضلہ نظم کے شعبوں میں نمایاں پیش رفت کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ اقدامات نہ صرف ماحولیاتی ہوابازی میں شارجہ کی قیادت کو مستحکم کرتے ہیں بلکہ 2050 تک ماحولیاتی غیر جانبداری کے قومی ہدف کی تکمیل میں بھی مددگار ثابت ہوں گے۔