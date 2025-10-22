یو اے ای کا پائیدار توانائی میں عالمی تعاون کے فروغ پر زور، انجینئر شریف العلماء کی جی 20 توانائی اجلاس کے موقع پر اعلیٰ سطحی ملاقاتیں

کیپ ٹاؤن، 22 اکتوبر، 2025 (وام)--متحدہ عرب امارات کی وزارتِ توانائی و بنیادی ڈھانچہ کے انڈر سیکریٹری برائے انرجی و پیٹرولیم امور انجینئر شریف العلماء نے جنوبی افریقہ میں ہونے والے جی 20 توانائی اجلاس کے موقع پر سنگاپور، آئرلینڈ، جرمنی اور انڈونیشیا کے نمائندوں سے اعلیٰ سطحی دو طرفہ ملاقاتیں کیں۔ ان ملاقاتوں کا مقصد توانائی کی منتقلی، صاف ہائیڈروجن، کم اخراج ٹیکنالوجیز اور توانائی کے مؤثر استعمال کے شعبوں میں بین الاقوامی تعاون کو فروغ دینا تھا۔
انجینئر شریف العلماء نے سنگاپور کے محکمہ توانائی مارکیٹ اتھارٹی کے نمائندوں سے ملاقات میں پرامن جوہری توانائی، بجلی کے باہمی رابطے اور ایل این جی کے شعبوں میں تعاون پر تبادلہ خیال کیا۔ اس موقع پر سنگاپور کو یو اے ای کی جانب سے شروع کردہ گلوبل انرجی ایفیشنسی الائنس میں شمولیت کی دعوت بھی دی گئی۔
انہوں نے آئرلینڈ کے وفد سے بھی ملاقات کی، جس کی قیادت محکمہ ماحولیات و مواصلات کے ڈائریکٹر جنرل برائے یورپی و بین الاقوامی امور فلپ نیوجنٹ کر رہے تھے۔ دونوں فریقوں نے قابلِ تجدید توانائی، صاف ٹیکنالوجی، ہائیڈروجن اور اس کی ذیلی مصنوعات میں شراکت داری کے امکانات پر گفتگو کی، جبکہ دسمبر میں ہونے والے یو اے ای-آئرلینڈ مشترکہ اقتصادی کمیٹی اجلاس سے قبل تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا گیا۔
جرمنی کے وفاقی وزارتِ اقتصادی امور و موسمیاتی اقدامات کے پارلیمانی اسٹیٹ سیکریٹری اسٹیفن وینزل سے ملاقات میں صنعتی شعبے کے کاربن اخراج میں کمی، ہائیڈروجن سپلائی چینز اور صاف توانائی ٹیکنالوجیز میں تعاون بڑھانے کے امکانات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس دوران دونوں ممالک کے درمیان جاری فریم ورک جیسے اماراتی-جرمن انرجی اینڈ کلائمیٹ پارٹنرشپ، ہائیڈروجن ورکنگ گروپ اور فراؤن ہوفر سوسائٹی کے ساتھ مشترکہ مفاہمتی یادداشت پر مزید پیش رفت پر بھی گفتگو ہوئی۔
اسی طرح، انہوں نے انڈونیشیا کی وزارتِ توانائی و معدنی وسائل کی ڈائریکٹر جنرل انیا لیستیانی دیوی سے ملاقات کی، جس میں عمارتوں میں توانائی کے مؤثر ضوابط، کارکردگی کے معیارات، مراعاتی پروگراموں اور مطابقتی نظاموں کے قیام میں عملی تعاون پر بات ہوئی۔ انہوں نے انڈونیشیا کو بھی گلوبل انرجی ایفیشنسی الائنس میں شامل ہونے کی سرکاری دعوت دی، تاکہ وعدوں کو عملی اور قابلِ پیمائش نتائج میں بدلا جا سکے۔
ان ملاقاتوں نے یو اے ای کے اس عزم کی عکاسی کی کہ وہ پائیدار توانائی میں عالمی شراکت داری کو فروغ دے کر “یو اے ای کنسینسس” اور اقوام متحدہ کے پائیدار ترقی کے ہدف نمبر 7 کے مقاصد کو آگے بڑھائے — یعنی دنیا بھر میں صاف، محفوظ اور کم اخراج توانائی کے نظاموں کی منتقلی میں تیزی لائی جائے۔