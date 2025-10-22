شارجہ ایئرپورٹ پر مسافروں کی تعداد میں ریکارڈ اضافہ، تین ماہ میں 51 لاکھ سے تجاوز

شارجہ، 22 اکتوبر، 2025 (وام)--شارجہ انٹرنیشنل ایئرپورٹ نے سال 2025 کی تیسری سہ ماہی میں قابلِ ذکر آپریشنل ترقی حاصل کی ہے۔ اس دوران مسافروں کی تعداد 51 لاکھ 27 ہزار 120 تک پہنچ گئی، جو کہ گزشتہ سال کی اسی مدت (43 لاکھ 90 ہزار) کے مقابلے میں 16.7 فیصد اضافہ ہے۔
یہ اعداد و شمار شارجہ ایئرپورٹ کی حیثیت کو مقامی اور بین الاقوامی سطح پر ایک نمایاں ہوابازی مرکز کے طور پر مزید مستحکم کرتے ہیں۔ طیاروں کی آمد و رفت میں بھی نمایاں بہتری دیکھی گئی، جہاں مقررہ اور غیر مقررہ پروازوں کی تعداد 30,737 رہی، جو گزشتہ سال کے 27,758 پروازوں کے مقابلے میں 10.7 فیصد زیادہ ہے۔
اسی طرح کارگو آپریشنز میں 3.9 فیصد اضافہ ریکارڈ کیا گیا، جس کے تحت 48,073 ٹن سامان سنبھالا گیا، جبکہ سمندری و ہوائی فریٹ میں 32.8 فیصد اضافہ ہوا — جو 3,236 ٹن سے بڑھ کر 4,296 ٹن تک پہنچ گیا۔
چیئرمین شارجہ ایئرپورٹ اتھارٹی علی سلیم المدفع نے کہا کہ یہ نتائج ایئرپورٹ کی مستحکم ترقی اور ہوابازی کے شعبے کی معاونت میں اس کے کلیدی کردار کو ظاہر کرتے ہیں، جو شارجہ کے طویل المدتی ترقیاتی منصوبوں کے عین مطابق ہے۔
انہوں نے مزید کہا کہ یہ شاندار کارکردگی انفراسٹرکچر میں سرمایہ کاری، گنجائش میں اضافے اور ڈیجیٹل تبدیلی کے نتیجے میں حاصل ہوئی، جس نے کارکردگی اور مسافروں کے تجربے کو بہتر بنایا ہے۔
شارجہ ایئرپورٹ نئے روٹس کے اضافے، کارگو و لاجسٹکس سہولیات کی بہتری اور جدید ڈیجیٹل حلوں کے نفاذ کے ذریعے ہوائی نقل و حمل میں مزید وسعت کے لیے اپنی حکمتِ عملی پر عمل پیرا ہے۔