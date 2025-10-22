انسانی قانون کی پاسداری انصاف اور وقار کی ضمانت ہے: ڈاکٹر علی راشد النعیمی کا بین الپارلیمانی یونین سے خطاب

جنیوا، 22 اکتوبر 2025 (وام)--وفاقی قومی کونسل (ایف این سی) کی بین الپارلیمانی یونین (IPU) کے لیے پارلیمانی شاخ کے چیئرمین ڈاکٹر علی راشد النعیمی نے کہاکہ بین الاقوامی انسانی قانون کی پاسداری صرف قانونی ذمہ داری نہیں بلکہ انصاف اور انسانی وقار کی ضمانت ہے۔
وہ جنیوا میں منعقدہ IPU کی 151ویں جنرل اسمبلی سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ دنیا بھر میں جاری تنازعات اور بحرانوں کے دوران انسانی امداد کا سیاسی مقاصد کے لیے استعمال اراکینِ پارلیمان کے لیے ایک بڑا چیلنج بن چکا ہے، اور اس عمل کو ہر قسم کی سیاسی و جغرافیائی تقسیم سے بالاتر ہونا چاہیے۔
ڈاکٹر النعیمی نے کہاکہ، “میں انسانیت کے وطن — متحدہ عرب امارات — سے آپ کے پاس آیا ہوں، ایک ایسی قوم کی نمائندگی کرتے ہوئے جو مشترکہ انسانی اقدار پر یقین رکھتی ہے جو ہمیں جوڑتی ہیں اور اختلافات و مصائب پر قابو پانے میں مدد دیتی ہیں۔ جب ہم قوانین اور اصولوں پر عمل نہیں کرتے تو انسانیت اذیت سہتی ہے۔”
انہوں نے دنیا بھر کی پارلیمانوں سے اپیل کی کہ وہ تنازعات اور انسانی بحرانوں سے نمٹنے کے لیے اتحاد و تعاون کا مظاہرہ کریں، کیونکہ اب بھی لاکھوں افراد بھوک، خوف اور بنیادی سہولتوں کی کمی جیسے مسائل کا سامنا کر رہے ہیں — جن میں صحت، تعلیم اور صاف پانی تک رسائی شامل ہے۔
ڈاکٹر النعیمی نے امارات کے انسانی و فلاحی کردار کو اجاگر کرتے ہوئے کہا کہ ملک نے خصوصاً افریقہ سمیت مختلف خطوں میں امدادی اقدامات کے ذریعے عالمی استحکام اور خوشحالی کو مشترکہ ذمہ داری سمجھ کر فروغ دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ شراکت داری کے فروغ اور مشترکہ انسانی اقدار کی ترویج ہی ایک بہتر عالمی مستقبل کی بنیاد ہیں۔