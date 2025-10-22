دبئی چیمبر آف کامرس کا 'نیو ہورائزنز' اقدام 20 ممالک تک پھیل گیا، ایشیا و افریقہ میں تجارتی مواقع کی تلاش تیز

تبلیسی، 22 اکتوبر 2025 (وام)--دبئی چیمبر آف کامرس نے اپنے "نیو ہورائزنز" اقدام کے تحت ایشیا اور افریقہ کے 20 ممالک تک اپنی تجارتی سرگرمیوں کا دائرہ بڑھا دیا ہے۔ یہ منصوبہ 2023 کے آغاز میں دبئی کی کمپنیوں کو عالمی منڈیوں تک رسائی دلانے کے لیے شروع کیا گیا تھا۔
دبئی چیمبرز کے ایگزیکٹو نائب صدر برائے بین الاقوامی تعلقات سالم الشامسی نے بتایا کہ یہ اقدام دبئی اکنامک ایجنڈا (D33) اور دبئی گلوبل انیشیٹو کے اہداف کے مطابق ہے، جن کا مقصد دبئی میں قائم کمپنیوں کو 30 ترجیحی منڈیوں تک پہنچنے کے قابل بنانا ہے۔
انہوں نے یہ بات جارجیا کے دارالحکومت تبلیسی میں 20 اور 21 اکتوبر کو ہونے والے تجارتی مشن کے موقع پر وام سے گفتگو کرتے ہوئے کہی۔ سالم الشامسی نے کہا کہ دبئی بین الاقوامی کاروبار کے لیے ایک مثالی مرکز ہے — یہاں کا مضبوط کاروباری ماحول، جدید انفراسٹرکچر اور عالمی رابطوں کا وسیع نیٹ ورک کمپنیوں کے لیے توسیع کے بہترین مواقع فراہم کرتا ہے۔
انہوں نے بتایا کہ مشن کے دوران اماراتی اور جارجین کمپنیوں کے درمیان متعدد دوطرفہ ملاقاتیں ہوئیں، جن میں شراکت داری اور تعاون کے نئے امکانات پر بات چیت کی گئی۔
2024 کے اختتام تک دبئی اور جارجیا کے درمیان غیر تیل تجارت کا حجم 761 ملین امریکی ڈالر تک پہنچ گیا، جو گزشتہ سال کے مقابلے میں 58 فیصد اضافہ ظاہر کرتا ہے۔
سالم الشامسی نے مزید بتایا کہ جون 2025 تک 114 فعال جارجین کمپنیاں دبئی چیمبر کے ساتھ رجسٹرڈ تھیں، جن میں سے 16 نئی رکن کمپنیاں رواں سال کی پہلی ششماہی میں شامل ہوئیں۔
انہوں نے کہا کہ جارجیا کی اسٹریٹجک جغرافیائی حیثیت، کھلی معیشت اور کاروبار دوست پالیسیوں کی وجہ سے یہ ملک دبئی کے سرمایہ کاروں کے لیے پرکشش منڈی بن چکا ہے۔
سالم الشامسی کے مطابق نیو ہورائزنز اقدام دبئی کی رکن کمپنیوں کو بین الاقوامی وسعت دینے کے لیے ورکشاپس، تجارتی مشنز اور عالمی شراکت داروں سے روابط کے ذریعے مدد فراہم کرتا ہے، تاکہ وہ نئے تجارتی مواقع حاصل کر کے عالمی معیشت میں اپنا کردار بڑھا سکیں۔