پاکستان اور افغانستان کے درمیان جنگ بندی علاقائی امن کی سمت اہم قدم ہے: مسلم کونسل آف ایلڈرز

ابوظہبی، 22 اکتوبر 2025 (وام)--مسلم کونسل آف ایلڈرز، جس کی صدارت شیخ الازہر ڈاکٹر احمد الطیب کر رہے ہیں، نے پاکستان اور افغانستان کے درمیان جنگ بندی معاہدے کا خیرمقدم کیا ہے اور اسے علاقائی کشیدگی میں کمی اور امن و استحکام کے فروغ کی جانب ایک اہم پیش رفت قرار دیا ہے۔
کونسل نے بدھ کے روز اپنے بیان میں دونوں ممالک کی جانب سے عقل، دانائی اور انسانی ضمیر کی پکار پر لبیک کہنے کو سراہا، جو ان اسلامی اصولوں کے عین مطابق ہے جو زندگی کے احترام، حسنِ ہمسائیگی اور تشدد کے بجائے مکالمے کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔
مسلم کونسل آف ایلڈرز نے پاکستان اور افغانستان پر زور دیا کہ وہ جنگ بندی معاہدے کی تمام شرائط پر مکمل عمل درآمد کو یقینی بنائیں اور عام شہریوں کے تحفظ کو اولین ترجیح دیں، تاکہ دونوں ممالک کے درمیان مشترکہ سلامتی، ترقی اور پائیدار استحکام کو فروغ دیا جا سکے۔
کونسل نے عادلانہ اور پائیدار امن کے حصول کے لیے کی جانے والی تمام سفارتی کوششوں کی حمایت کا اعادہ کیا اور ریاستِ قطر اور جمہوریہ ترکیہ کے ان تعمیری کرداروں اور مسلسل کوششوں کو سراہا جو انہوں نے دونوں ممالک کے درمیان مفاہمت اور مثبت مکالمے کے ماحول کو فروغ دینے کے لیے ادا کیے۔
کونسل نے کہا کہ ان اقدامات سے پاکستان اور افغانستان کے عوام کی دیرینہ امن و ترقی کی خواہشات کے حصول میں مدد ملے گی اور علاقائی استحکام کو مزید تقویت ملے گی۔