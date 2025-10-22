عجمان چیمبر اور انگولا کے درمیان اقتصادی تعاون کے فروغ پر تبادلہ خیال

عجمان، 22 اکتوبر، 2025 (وام)--عجمان چیمبر آف کامرس کے چیئرمین انجینئر عبداللہ بن محمد المعویجی نے دبئی اور شمالی امارات میں انگولا کی قونصل جنرل، اسابیل پاؤلا ڈی کاسترو سے ملاقات کی، جس میں اقتصادی تعاون بڑھانے، مشترکہ سرمایہ کاری کے فروغ اور دوطرفہ تجارت میں وسعت کے امکانات پر بات چیت کی گئی۔
انجینئر المعویجی نے متحدہ عرب امارات اور انگولا کے درمیان مضبوط اقتصادی، تجارتی اور سرمایہ کاری تعلقات کو سراہا اور کہا کہ دونوں ممالک شراکت داری کو مزید وسعت دینے کے لیے پرعزم ہیں۔
انہوں نے کہا کہ عجمان اور انگولا کے درمیان زراعت، خوراک، توانائی، ٹیکنالوجی اور خدمات کے شعبوں میں تعاون کے وسیع مواقع موجود ہیں، جو نئی سرمایہ کاری راہیں کھولنے اور اقتصادی انضمام کو گہرا کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔
عجمان چیمبر کی سرمایہ کاری فروغ سیکشن کی سربراہ فاطمہ یعقوب العودھی نے امارت کے اہم اقتصادی شعبوں، جدید انفراسٹرکچر اور سرمایہ کاری کے سازگار ماحول پر روشنی ڈالی، جن میں صنعت، تجارت، سیاحت، تعلیم، صحت اور خدمات شامل ہیں۔
شرکاء نے ڈیٹا کے تبادلے، کاروباری فورمز کے انعقاد اور وفود کے باہمی دوروں کو سرمایہ کاری کے فروغ اور تجارتی تعلقات کو مضبوط بنانے کے لیے ضروری قرار دیا۔
اپنی جانب سے قونصل جنرل اسابیل ڈی کاسترو نے کہا کہ دونوں ممالک کے درمیان نئے تعاون کے ذرائع قائم کرنے اور مشترکہ سرمایہ کاری کو فروغ دینے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ انگولا کے پاس متنوع معاشی وسائل ہیں جو باہمی مفاد پر مبنی شراکت داری کے لیے بہترین مواقع فراہم کرتے ہیں۔
ملاقات کے اختتام پر المعویجی اور ڈی کاسترو نے یادگاری شیلڈز اور تحائف کا تبادلہ کیا۔