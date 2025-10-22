یو اے ای کے ساتھ جامع اقتصادی شراکت معاہدہ دوطرفہ تعلقات کے فروغ کا سنگِ میل ہے: جارجین نائب وزیرِ معیشت

تبلیسی، 22 اکتوبر، 2025 (وام)--جارجیا کے نائب وزیرِ معیشت و پائیدار ترقی عراقلی نادار یشویلی نے کہا ہے کہ متحدہ عرب امارات اور جارجیا کے درمیان جامع اقتصادی شراکت معاہدہ (سیپا) دونوں ممالک کے تجارتی و اقتصادی تعلقات کو مضبوط بنانے میں کلیدی کردار ادا کر رہا ہے۔
عراقلی نادار یشویلی “ڈوئنگ بزنس وِد جارجیا” فورم سے خطاب کر رہے تھے، جہاں انہوں نے ٹیکنالوجی، فوڈ پروسیسنگ، میٹل، کیمیکل اور فارماسیوٹیکل جیسے شعبوں میں مشترکہ منصوبوں کے وسیع مواقع کو اجاگر کیا۔
انہوں نے بتایا کہ اماراتی کمپنی ‘ایگل ہلز’ نے جارجیا کے رئیل اسٹیٹ سیکٹر میں نمایاں سرمایہ کاری کی ہے، جو دونوں ممالک کے باہمی اعتماد اور کاروباری تعلقات کی مضبوطی کا مظہر ہے۔
انہوں نے کہا کہ جارجیا کے فری ٹریڈ معاہدے، جاری انفراسٹرکچر منصوبے اور کاروبار دوست پالیسیوں نے ملک کو علاقائی تجارتی و توانائی مرکز کے طور پر مستحکم کیا ہے۔
اس موقع پر جارجین چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے صدر، جارجی پرٹایا نے بھی یو اے ای کے ساتھ تعلقات میں تیزی سے ہونے والی ترقی کو سراہا اور اسے دونوں ممالک کے لیے تجارتی امکانات میں نئی راہیں کھولنے والا اہم مرحلہ قرار دیا ہے۔