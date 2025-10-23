عالمی فوڈ ویک 2025 میں قومی چھوٹی اور درمیانی درجے کی کمپنیوں کی اختراعی قیادت نمایاں

ابوظہبی، 23 اکتوبر، 2025 (وام)--عالمی فوڈ ویک 2025 کے دوران متحدہ عرب امارات کی قومی چھوٹی اور درمیانی درجے کی کمپنیوں (SMEs) نے ملک کے غذائی تحفظ اور پائیداری کے اہداف کے حصول میں اپنے بڑھتے ہوئے کردار کا مظاہرہ کیا۔ یہ عالمی تقریب "کھیت سے دسترخوان تک" ایک مضبوط نظام کی تشکیل کے لیے بین الاقوامی مہارت اور مقامی جدت کو یکجا کرنے کا پلیٹ فارم فراہم کرتی ہے۔
اس تقریب کا محور خریداری و ترسیلی نظام، جدت، پائیدار حل اور منڈی تک رسائی رہا، جس نے ملکی پیدا کنندگان کو اپنے مصنوعات کی نمائش، شراکت داریوں کے فروغ اور نئے کاروباری مواقع کے حصول کا موقع فراہم کیا۔
العنود فارم، جو العین کے الفوعہ علاقے میں واقع ہے، نے مقامی طور پر تیار کردہ شہد اور کھجوروں کی نمائش سے توجہ حاصل کی۔ فارم کی منیجر غالیہ البنعی نے بتایا کہ فارم مقامی زراعت کے فروغ کے لیے کمیونٹی سپورٹ کو ترجیح دیتا ہے اور شراکت داریوں میں زبردست دلچسپی دیکھنے میں آئی ہے۔
عزبہ بریدا پروڈکٹس، جس کی سربراہی نورا خلیفہ الجابری کر رہی ہیں، نے 150 سے زائد ایسی مقامی مصنوعات پیش کیں جن میں انڈے اور مکھن شامل ہیں۔ انہوں نے منصور بن زاید ایگریکلچرل ایکسی لینس ایوارڈ کو اپنی شرکت کے لیے معاون قرار دیا اور اماراتی خواتین کو زراعت میں بااختیار بنانے کے لیے قیادت کی کوششوں کو سراہا۔
بوذیب نرسری اینڈ فروٹ فارم کے انچارج صلاح سید نے اعلیٰ معیار کی کھجوروں اور پھلوں، جیسے مجول، اخلاص، انجیر اور آم، کی نمائش کی۔ انہوں نے بتایا کہ ان کا مقصد مارکیٹنگ کے نئے مواقع پیدا کرنا ہے، جبکہ فارم کو شیخ منصور بن زاید ایوارڈز کی تین کیٹیگریز میں اعزاز حاصل ہوا ہے۔
خاتون کاروباری شخصیت مونا المنصوری نے اپنے برانڈ بائی گزیل (By Gezelle) کے تحت خشک میوہ جات کے ساتھ تیار کردہ تخلیقی کھجور مصنوعات پیش کیں، جبکہ مریم خلیفہ الزعابی نے خواتین یونین کی معاونت سے تیار کردہ اپنے مقامی عطر اور بخور کے کاروبار کی نمائش کی۔
زرعی ٹیکنالوجی کے شعبے میں اللفافہ ایگری کلچرل ایل ایل سی، جس کے مینیجر ناصر الزعابی ہیں، کو مصنوعی ذہانت کے استعمال سے اسٹرابیری کی مقامی پیداوار میں پیش پیش ادارے کے طور پر نمایاں مقام حاصل ہوا۔ کمپنی ماہانہ 1,200 ٹن سے زائد پیداوار حاصل کر رہی ہے اور سالانہ 5,000 ٹن تک توسیع کا منصوبہ رکھتی ہے۔
شرکاء نے اماراتی قیادت کی جانب سے کاروباری شخصیات اور خواتین کی زراعتی شعبے میں حوصلہ افزائی کو سراہا اور کہا کہ حکومتی اقدامات غذائی تحفظ کو مضبوط بنانے، سرمایہ کاری کے فروغ اور پائیداری کے اہداف کے حصول میں کلیدی کردار ادا کر رہے ہیں۔
منتظمین نے کہا کہ عالمی فوڈ ویک ابوظہبی کے زراعت میں جدت، پائیداری اور عالمی تجارت کے فروغ کے عزم کو مزید تقویت دیتا ہے، تاکہ آنے والی نسلوں کے لیے غذائی خودکفالت یقینی بنائی جا سکے۔