ام الامارات شیخہ فاطمہ بنت مبارک سے صربیا کے صدر کی اہلیہ تمارا ووچچ کی ملاقات

ابوظہبی، 22 اکتوبر، 2025 (وام)--ام الامارات، جنرل ویمنز یونین کی چیئرپرسن، سپریم کونسل برائے مادر و طفل کی صدر، اور فیملی ڈیولپمنٹ فاؤنڈیشن کی سپریم چیئرپرسن شیخہ فاطمہ بنت مبارک نے آج ابوظہبی کے قصر البحر میں جمہوریہ صربیا کے صدر الیگزنڈر ووچچ کی اہلیہ تمارا ووچچ سے ملاقات کی، جو ان دنوں متحدہ عرب امارات کے دورے پر ہیں۔
ملاقات کے دوران دونوں ممالک کے درمیان دوستانہ تعلقات، باہمی مفادات کے حصول کے لیے ان کے فروغ کے طریقوں، اور خواتین کی تنظیموں کے درمیان تعاون کو مضبوط بنانے کے امکانات پر تبادلہ خیال کیا گیا، تاکہ خواتین کو بااختیار بنانے اور خاندانی استحکام کے فروغ میں مدد مل سکے۔
ملاقات کے آغاز میں شیخہ فاطمہ بنت مبارک نے تمارا ووچچ کا خیرمقدم کیا اور امید ظاہر کی کہ یہ دورہ متحدہ عرب امارات اور صربیا کے درمیان خواتین کے امور میں تعاون اور تجربات کے تبادلے کو مزید فروغ دے گا۔
انہوں نے کہا کہ متحدہ عرب امارات کی دانشمندانہ قیادت کے زیر سایہ خواتین کو قومی ترقی کے سفر میں مرکزی کردار حاصل ہے اور اماراتی خواتین نے اپنی صلاحیتوں سے ملک کی تعمیر و ترقی میں نمایاں کردار ادا کیا ہے۔
انہوں نے مزید کہا کہ دونوں ممالک کی سماجی، ترقیاتی اور خواتین کی تنظیموں کے درمیان تعاون دوطرفہ شراکت داری کو مزید مضبوط کرے گا، جس سے خواتین کو بااختیار بنانے، خاندانوں کے تحفظ، اور اقوام کے درمیان امن و بقائے باہمی کے اقدار کو فروغ دینے میں مدد ملے گی۔
تمارا ووچچ نے "ام الامارات" کے لیے گہری عقیدت کا اظہار کیا اور خواتین کی معاونت و ترقی کے لیے ان کی قائدانہ کاوشوں کو سراہا۔ انہوں نے خاندان کے استحکام اور بچوں کے تحفظ کے فروغ میں شیخہ فاطمہ کے مؤثر کردار کی تعریف کی اور کہا کہ اماراتی خواتین نے مختلف شعبوں میں نمایاں کامیابیاں حاصل کر کے قیادت کے مناصب تک رسائی حاصل کی ہے۔
انہوں نے اس عزم کا اظہار کیا کہ صربیا اور متحدہ عرب امارات کے درمیان خواتین کے بااختیار بنانے، خاندانی استحکام، اور بچوں کے تحفظ کے حوالے سے تعاون کو مزید فروغ دیا جائے گا، تاکہ تجربات کے تبادلے اور مشترکہ پروگراموں کے ذریعے خواتین کے کردار کو مضبوط اور معاشرتی استحکام کو فروغ دیا جا سکے۔
شیخہ فاطمہ بنت مبارک نے تمارا ووچچ کے اعزاز میں عشائیہ دیا، جس میں متعدد شیخات اور خواتین رہنماؤں نے شرکت کی۔