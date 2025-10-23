شارجہ میں غیر ملکی سرمایہ کاری میں 62 فیصد اضافہ، جائیداد کی منڈی میں عالمی اعتماد برقرار

شارجہ، 23 اکتوبر، 2025 (وام)--شارجہ رئیل اسٹیٹ رجسٹریشن ڈیپارٹمنٹ نے سال 2025 کے ابتدائی نو ماہ کے دوران غیر ملکی سرمایہ کاری میں نمایاں اضافہ رپورٹ کیا ہے، جو شارجہ کے مضبوط سرمایہ کاری ماحول اور مستحکم جائیداد مارکیٹ پر علاقائی و عالمی سرمایہ کاروں کے اعتماد کو ظاہر کرتا ہے۔
محکمے کی تازہ ترین رپورٹ کے مطابق، غیر اماراتی سرمایہ کاروں کی لین دین کی مجموعی مالیت تقریباً 23.2 ارب درہم تک جا پہنچی، جو گزشتہ سال کے اسی عرصے کے مقابلے میں 62.2 فیصد اضافہ ظاہر کرتی ہے۔
غیر ملکی سرمایہ کاروں نے شارجہ بھر میں 13,428 جائیدادوں کی خرید و فروخت میں حصہ لیا، جو مختلف قومیتوں کے سرمایہ کاروں کی بڑھتی ہوئی دلچسپی کی عکاسی کرتا ہے۔ رپورٹ کے مطابق، سال 2025 کی پہلی تین سہ ماہیوں میں 121 ممالک کے سرمایہ کاروں نے شارجہ کے جائیداد کے شعبے میں سرمایہ کاری کی، جس سے شہر کی عالمی سطح پر بطور محفوظ اور مستحکم سرمایہ کاری مرکز حیثیت مزید مستحکم ہوئی۔
اماراتی شہری سرمایہ کاروں کی فہرست میں سرفہرست رہے، جنہوں نے 28,561 جائیدادوں میں 21.1 ارب درہم کی سرمایہ کاری کی۔ ان کے بعد غیر عرب اور غیر خلیجی ممالک کے سرمایہ کار رہے، جن کی مجموعی سرمایہ کاری 13.1 ارب درہم (6,116 جائیدادیں) رہی۔
عرب ممالک کے سرمایہ کار تیسرے نمبر پر رہے، جنہوں نے 7.5 ارب درہم (5,855 جائیدادوں) میں سرمایہ کاری کی، جبکہ خلیجی ممالک (اماراتی شہریوں کے علاوہ) نے 2.6 ارب درہم (1,457 جائیدادوں) کی سرمایہ کاری کی۔
اعداد و شمار سے ظاہر ہوا کہ تمام سرمایہ کار گروپوں میں سرمایہ کاری میں اضافہ ہوا ہے — اماراتی شہریوں کی سرمایہ کاری میں 54.3 فیصد، خلیجی ممالک کے سرمایہ کاروں میں 55.2 فیصد، اور عرب ممالک کے سرمایہ کاروں میں 45.8 فیصد اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔
دوسری جانب، بین الاقوامی سرمایہ کاروں کی سرمایہ کاری میں سب سے زیادہ 74.9 فیصد اضافہ دیکھا گیا، جو شارجہ کی عالمی سطح پر پائیدار جائیداد سرمایہ کاری کے مرکز کے طور پر کامیابی کا مظہر ہے۔
رپورٹ کے مطابق شارجہ میں سب سے زیادہ سرمایہ کاری کرنے والے ممالک میں بھارت پہلے نمبر پر رہا، جس کی تجارت کی مالیت 6.1 ارب درہم رہی، اس کے بعد شام نے 2 ارب درہم اور پاکستان نے 1.5 ارب درہم کی سرمایہ کاری کی۔ اردن نے 1.37 ارب درہم، سعودی عرب نے 1.26 ارب درہم، اور مصر نے 1.12 ارب درہم کی سرمایہ کاری کے ساتھ بالترتیب چوتھا، پانچواں اور چھٹا مقام حاصل کیا۔
یہ اعداد و شمار سرمایہ کاروں کی عالمی تنوع اور شارجہ کی مستحکم معیشت، شفاف قوانین اور سرمایہ کاری کے موافق ماحول پر اعتماد کو ظاہر کرتے ہیں۔
شارجہ ریئل اسٹیٹ رجسٹریشن ڈیپارٹمنٹ کے ڈائریکٹر جنرل عبدالعزیز احمد الشمسی نے کہا کہ، “2025 کے ابتدائی نو ماہ میں جائیداد کے شعبے کی شاندار کارکردگی شارجہ کی متحرک مارکیٹ کے بڑھتے ہوئے رجحان کی عکاسی کرتی ہے۔ یہ رفتار ان لچکدار قوانین کا نتیجہ ہے جو غیر خلیجی شہریوں کو مخصوص علاقوں میں جائیداد کی ملکیت کی اجازت دیتے ہیں، ساتھ ہی امارت کے معاشی استحکام اور پُرکشش قانون سازی کے ماحول نے بھی اس میں اہم کردار ادا کیا ہے۔”
انہوں نے مزید کہا کہ، “سرمایہ کاروں کی بڑھتی ہوئی قومی تنوع اور سرمایہ کاری کی وسعت شارجہ کے بطور علاقائی مرکز برائے پائیدار جائیداد سرمایہ کاری ابھرنے کی گواہی دیتی ہے۔ شارجہ متحدہ عرب امارات کے پائیدار ترقی کے وسیع تر اہداف کے حصول میں اہم کردار ادا کر رہی ہے اور ایک متحرک، جامع اور پر اعتماد سرمایہ کاری منزل کے طور پر اپنی پوزیشن کو مزید مستحکم بنا رہی ہے۔”