شارجہ پولیس کو امریکی ریاست کیلیفورنیا میں بین الاقوامی قیادت ایوارڈ سے نوازا گیا

شارجہ، 23 اکتوبر، 2025 (وام)--شارجہ پولیس کو 2025 انٹرنیشنل ایسوسی ایشن آف چیفس آف پولیس (IACP) لیڈرشپ ایوارڈز میں نمایاں کامیابی حاصل کرنے پر ایک باوقار عالمی ایوارڈ سے نوازا گیا۔ یہ تقریب کیلیفورنیا، امریکہ میں منعقد ہوئی، جہاں شارجہ پولیس کو جرائم کے متاثرین کی معاونت میں بہترین کارکردگی پر اعزاز دیا گیا۔
کرنل ڈاکٹر سامح الحلیان، جو محکمہ حکمتِ عملی و ادارہ جاتی قیادت کے سربراہ ہیں، نے اس کامیابی پر فخر کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ شارجہ پولیس ہمیشہ اعلیٰ کارکردگی اور پیشہ ورانہ معیار کی پابند رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پولیس فورس اپنے عملے کی تربیت اور پیشہ ورانہ ترقی میں مسلسل سرمایہ کاری کر رہی ہے، تاکہ عوامی خدمت میں معیار اور مؤثریت کو برقرار رکھا جا سکے۔
انہوں نے مزید کہا کہ یہ عالمی ایوارڈ شارجہ پولیس کے لیے ایک حوصلہ افزا سنگ میل ہے جو انہیں اپنے تمام شعبوں میں مزید بہتر کارکردگی دکھانے اور بین الاقوامی سطح پر شفافیت، انصاف اور انسانی ہمدردی کے اعلیٰ معیار برقرار رکھنے کی ترغیب دیتا ہے۔