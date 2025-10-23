ابوظہبی پولیس کی 'محتاط رہیں' مہم کا آغاز، سائبر فراڈ سے بچاؤ اور ڈیجیٹل تحفظ کے فروغ پر توجہ

ابوظہبی، 23 اکتوبر، 2025 (وام)--ابوظہبی پولیس جنرل ہیڈکوارٹرز نے اپنی آگاہی مہم 'محتاط رہیں' (Be Cautious) کے چھٹے ایڈیشن کا آغاز کر دیا ہے، جس کا مقصد ڈیجیٹل تحفظ کو مضبوط بنانا اور معاشرے کے افراد کو نئے طرز کے سائبر فراڈ سے محفوظ رکھنا ہے۔
یہ تین ماہ پر مشتمل مہم وزارتِ داخلہ، دیگر پولیس محکموں، یو اے ای سائبر سکیورٹی کونسل، ابوظہبی میڈیا، فرسٹ ابوظہبی بینک، اور ابوظہبی اسلامک بینک کے تعاون سے منعقد کی جا رہی ہے۔
میجر جنرل محمد سہیل الرشدی، ڈائریکٹر کرمنل سکیورٹی سیکٹر کے مطابق یہ مہم ابوظہبی پولیس کی جانب سے عوامی آگاہی بڑھانے اور سائبر جرائم سے تحفظ کے لیے جاری مستقل کوششوں کا حصہ ہے۔ انہوں نے بتایا کہ یہ اقدام یو اے ای سینٹینیل 2071 اور ابوظہبی وژن 2030 کے اہداف سے مطابقت رکھتا ہے، جو سائبر سکیورٹی کے کلچر کو فروغ دینے اور محفوظ ڈیجیٹل رابطوں پر عوامی اعتماد کو مضبوط بنانے پر مرکوز ہے۔
انہوں نے وضاحت کی کہ مہم کے دوران مختلف تقریبات، تربیتی پروگرامز اور آگاہی مہمات چلائی جائیں گی، جو سوشل و روایتی میڈیا، کمیونٹی کونسلز، یونیورسٹیوں اور اسکولوں کے ذریعے معاشرے کے تمام طبقات تک پہنچائی جائیں گی۔
میجر جنرل الرشدی نے زور دیا کہ تمام متعلقہ اداروں کے درمیان تعاون و اشتراک مہم کے پیغام کو وسیع تر سطح تک پہنچانے میں کلیدی کردار ادا کرے گا۔
یہ مہم آن لائن فراڈ کی جدید اقسام پر بھی روشنی ڈالتی ہے، جن میں جعلی لنکس (Phishing)، گمراہ کن فون کالز، جعلی انعامی اطلاعات، فراڈ پر مبنی ای کامرس ویب سائٹس اور دیگر دھوکہ دہی کے طریقے شامل ہیں۔
ابوظہبی پولیس نے عوام کو ہدایت کی ہے کہ وہ غیر مصدقہ ذرائع سے ذاتی یا مالی معلومات شیئر کرنے سے گریز کریں اور کسی بھی مشتبہ سرگرمی کی صورت میں فوراً پولیس سے رابطہ کریں۔