کویت میں جی سی سی ٹرانسپورٹ انڈر سیکریٹریز کی 27ویں میٹنگ، امارات کی فعال شرکت

کویت، 23 اکتوبر، 2025 (وام)--متحدہ عرب امارات نے وزارتِ توانائی و انفراسٹرکچر کی نمائندگی میں خلیجی تعاون کونسل کے وزارتِ ٹرانسپورٹ کے انڈر سیکریٹریز کی 27ویں میٹنگ میں شرکت کی، جو کویت میں منعقد ہوئی۔
اجلاس میں مختلف خلیجی ممالک کے سرکاری وفود اور جی سی سی سیکرٹریٹ جنرل کے نمائندوں نے شرکت کی۔
اماراتی وفد کی قیادت اسسٹنٹ انڈر سیکرٹری برائے انفراسٹرکچر ریگولیشن شیخ ناصر القاسمی،، نے کی۔
شیخ ناصر القاسمی نے اپنے خطاب میں کہا کہ متحدہ عرب امارات جی سی سی ممالک کے درمیان ٹرانسپورٹ سیکٹر میں یکجہتی اور ہم آہنگی کو فروغ دینے کی کوششوں کی بھرپور حمایت کرتا ہے، تاکہ پائیدار ترقی کے اہداف حاصل کیے جا سکیں اور اقتصادی و سماجی روابط مزید مستحکم ہوں۔
انہوں نے کہا کہ خلیجی ممالک میں ٹرانسپورٹ کا شعبہ تیز رفتار ترقی کے مرحلے میں ہے، جو ہر ملک کے قومی وژن اور ترقیاتی حکمتِ عملیوں کے تحت آگے بڑھ رہا ہے۔ اس ضمن میں خلیجی ریلوے نیٹ ورک اور سمارٹ و پائیدار ٹرانسپورٹ نظام جیسے بڑے منصوبے جاری ہیں، جن کا مقصد کارکردگی میں اضافہ، کاربن اخراج میں کمی اور خطے کے لیے ایک پائیدار اور خوشحال مستقبل کی راہ ہموار کرنا ہے۔
اجلاس کے ایجنڈے میں 25 نکات شامل تھے، جن میں پچھلی میٹنگز کے فیصلوں پر عمل درآمد کا جائزہ، زمینی، بحری اور فضائی ٹرانسپورٹ کی تکنیکی کمیٹیوں کی رپورٹس، خلیجی مرکز برائے ٹریفک اسٹڈیز کے قیام کا منصوبہ، سال 2026 کا آپریشنل پلان اور علاقائی و بین الاقوامی تنظیموں کے ساتھ تعاون بڑھانے کے طریقے زیرِ بحث آئے۔
میٹنگ کے دوران اس بات پر زور دیا گیا کہ جی سی سی ممالک کے درمیان پالیسیوں اور قوانین میں ہم آہنگی، تجربات کے تبادلے، اور مشترکہ اقدامات کو جاری رکھا جائے، تاکہ خلیجی ممالک کو ٹرانسپورٹ اور لاجسٹکس خدمات کے عالمی مرکز کے طور پر مزید مضبوط مقام حاصل ہو۔