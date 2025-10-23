متحدہ عرب امارات اور فن لینڈ کے درمیان تعلیمی تعاون کے فروغ پر تبادلہ خیال

ہیلسنکی، 23 اکتوبر، 2025 (وام)--وزارتِ تعلیم کے ایک اعلیٰ سطحی وفد نے جس کی قیادت طارق الہاشمی، اسسٹنٹ انڈر سیکرٹری برائے اسکول آپریشنز سیکٹر نے کی، جمہوریہ فن لینڈ کا سرکاری دورہ کیا۔ اس دورے کا مقصد دونوں ممالک کے درمیان تعلیمی تعاون کو مزید فروغ دینا اور نظامِ تعلیم کے معیار کو بہتر بنانا تھا۔
یہ دورہ وزارتِ تعلیم کی اُن جاری کوششوں کا حصہ ہے جن کا مقصد قومی تعلیمی نظام کی مسابقتی صلاحیت کو مضبوط بنانا اور تعلیمی نتائج میں بہتری لانا ہے۔
وفد نے فن لینڈ کے جدید تعلیمی ماڈلز اور پالیسیوں کا جائزہ لیتے ہوئے اساتذہ کی تربیت، نصاب کی تیاری، جدت، شمولیتی تعلیم اور ڈیجیٹل لرننگ کے حوالے سے فن لینڈ کے تجربات کا مطالعہ کیا۔ ملاقاتوں میں اس بات پر بھی غور کیا گیا کہ فن لینڈ کا تعلیمی ماڈل کس طرح متحدہ عرب امارات کے وزارتِ تعلیم کے جاری اسٹریٹجک منصوبوں کی معاونت کر سکتا ہے۔
دورے کے دوران وفد نے فن لینڈ کے اعلیٰ عہدیداران سے ملاقاتیں کیں، جن میں وزیرِ تعلیم اندرس اڈلرکروٹز اور تولا ہاتائنن، فنش پارلیمنٹ کی تعلیم و ثقافت کمیٹی کی چیئرپرسن شامل تھیں۔
وفد نے متعدد اہم تعلیمی اداروں کا بھی دورہ کیا، جن میں فن لینڈ نیشنل ایجنسی فار ایجوکیشن، یونیورسٹی آف ہیلسنکی کا ڈیپارٹمنٹ آف ایجوکیشن، ہیلسنکی ایڈلٹ ایجوکیشن سینٹر، فنش ایجوکیشن ایویلیوایشن سینٹر اور کئی تعلیمی کمپنیوں کے دفاتر شامل تھے۔
مزید برآں، وفد نے ہاگا-ہیلیا یونیورسٹی آف اپلائیڈ سائنسز، اوڈی ہیلسنکی سینٹرل لائبریری اور فن لینڈ کے ماڈل اسکولوں کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے فن لینڈ کے مشہور تدریسی طریقہ کار اور جدید سیکھنے کے ماحول کا جائزہ لیا۔
وزارتِ تعلیم کے وفد نے اس موقع پر کہا کہ ایسے دورے عالمی تعلیمی ماہرین کے ساتھ تعاون کو گہرا کرنے، تجربات کے تبادلے کو فروغ دینے اور متحدہ عرب امارات کو تعلیمی جدت اور معیارِ تعلیم میں عالمی مرکز کے طور پر مستحکم کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔