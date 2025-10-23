العین میں 'ابوظہبی باجا چیلنج' کے تیسرے سیزن کا آغاز ہفتے کے روز ہوگا

ابوظہبی، 23 اکتوبر، 2025 (وام)--ابوظہبی اسپورٹس کونسل کے زیرِ اہتمام اور امارات موٹر اسپورٹس آرگنائزیشن کے تعاون سے 'ابوظہبی باجا چیلنج' کے تیسرے سیزن کا آغاز ہفتے کے روز العین کے طلائی ٹیلوں ‘تلال سویحان’ کے علاقے میں ہوگا۔
افتتاحی مرحلے میں 31 ممالک کے تقریباً 100 ڈرائیورز اور رائیڈرز حصہ لیں گے، جن میں سے 25 سے زائد اماراتی مقابلہ باز ہوں گے۔ ایونٹ میں پروفیشنل اور شوقیہ ڈرائیورز دونوں کو ایک ساتھ شرکت کا موقع دیا گیا ہے، جس سے ایک دلچسپ، مہم جو اور پرجوش ماحول تشکیل پائے گا۔
اس افتتاحی راؤنڈ میں 62 موٹر سائیکلیں، 8 کوآڈ بائکس (ATVs)، 8 کاریں اور 22 بگیاں شامل ہوں گی، جو 100 کلومیٹر سے زائد پر محیط صحرا کے ٹریک پر پانچ چکروں میں حصہ لیں گی۔ یہ راستہ العین کے نرم ریتیلے علاقوں سے گزرتا ہے، جو رفتار، مہارت اور برداشت کا زبردست امتحان لے گا۔
شرکاء مختلف ممالک سے تعلق رکھتے ہیں، جن میں متحدہ عرب امارات، سعودی عرب، قطر، عمان، کویت، بحرین، برطانیہ، جرمنی، فرانس، پرتگال، جنوبی افریقہ، آسٹریلیا، امریکہ، بھارت، روس، چین، جاپان، لبنان، اردن، کینیڈا، ازبکستان، سوئٹزرلینڈ، پولینڈ، اور برازیل شامل ہیں۔
اس موقع پر ابوظہبی اسپورٹس کونسل طلعل مصطفی الہاشمی، ایگزیکٹو ڈائریکٹر برائے ایونٹس نے کہا کہ، “ابوظہبی باجا چیلنج ایک بار پھر پیشہ ور اور شوقیہ ڈرائیوروں کو محفوظ اور دلچسپ ماحول میں یکجا کرتا ہے، جو اعلیٰ حفاظتی معیارات کے مطابق منعقد کیا جا رہا ہے۔”
انہوں نے بتایا کہ چیمپئن شپ چار راؤنڈز پر مشتمل ہوگی، اور مجموعی ٹائٹلز تمام ایونٹس کے پوائنٹس کی بنیاد پر طے کیے جائیں گے، جب کہ چیمپئنز کا اعلان چوتھے اور آخری راؤنڈ میں کیا جائے گا۔
الہاشمی نے مزید کہا کہ، “اس طرح کے ایونٹس کے ذریعے ابوظہبی اسپورٹس کونسل مقامی ڈرائیوروں کی صلاحیتوں کے فروغ اور بین الاقوامی سطح پر ان کی شرکت کی حوصلہ افزائی کر رہا ہے۔ ہم اس موقع پر اپنے اسٹریٹجک پارٹنر امارات موٹر اسپورٹس آرگنائزیشن کے تعاون کو بھی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔”
ایونٹ کے شیڈول کے مطابق، انتظامی اور تکنیکی جانچ کا عمل جمعہ کو شام 4 بجے سے رات 9 بجے تک جاری رہے گا۔ ریس کے دن صبح 6 بجے سے 7:30 بجے تک رجسٹریشن ہوگی، جس کے بعد ڈرائیورز کو بریفنگ دی جائے گی۔
ریس کا باضابطہ آغاز صبح 8:30 بجے ہوگا، جبکہ انعامات کی تقریب صبح 11:45 بجے مقررہ اختتامی مقام پر منعقد کی جائے گی۔